Universitario comenzó a comunicarse con Fabián Bustos: ante el posible despido de Héctor Cúper

Fabián Bustos empezó a ser sondeado por el Club Universitario de Deportes. Conoce los detalles, que podrían apurar la salida de Héctor Cúper.

El ambiente en Universitario de Deportes se encuentra agitado tras la reciente y dura caída ante Deportivo Garcilaso en Cusco. Este mal resultado sacudió el panorama crema en un momento crítico de la pelea por el título del Torneo Clausura.

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Un contacto informal desde Universitario

En medio de la incertidumbre, el periodista Gustavo Peralta dio a conocer detalles clave durante la emisión de su programa ‘Modo Fútbol’. El comunicador reveló que existieron llamadas puntuales desde la directiva hacia Fabián Bustos.

Fabián Bustos buscado informalmente por Universitario. (Foto: X).

De acuerdo con lo informado, personas vinculadas a la administración merengue contactaron al técnico argentino para manifestarle que mantiene opciones de volver al club. Frente a este sondeo, la respuesta de Bustos se mantuvo neutra y se limitó a señalar que actualmente se encuentra sin equipo.

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Sin una propuesta real sobre la mesa

A pesar de este acercamiento, Peralta aclaró que de momento no existe una oferta formal ni una negociación avanzada en curso. Tampoco se han pactado reuniones inmediatas para discutir un eventual contrato ni un plan de trabajo.

La postura oficial del club radica en la decisión del administrador Franco Velazco, quien se mantiene firme en dar continuidad a Héctor Cúper. La máxima autoridad de la institución apuesta por respaldar al estratega argentino para el cierre de la temporada.

El teórico respaldo para Héctor Cúper

Esta postura se sostiene a pesar de que dentro de la directiva merengue surgen voces que sugieren realizar un cambio de mando en el banquillo. Velazco asumió la responsabilidad deportiva y decidió conservar el proceso actual.

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Por su parte, el comando técnico liderado por Cúper continúa trabajando con normalidad en las instalaciones de Campo Mar. El entrenador enfoca sus esfuerzos en corregir los errores cometidos en la altura cusqueña.

Con este escenario, Universitario descarta una salida inmediata de su DT, encarando los próximos partidos con el respaldo renovado de su dirigencia.

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