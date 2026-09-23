Primera baja confirmada de Mano Menezes: para el amistoso entre la Selección Peruana vs. Estados Unidos

La Selección Peruana pierde por completo a un jugador para su primer amistoso internacional. Contra Estados Unidos, Mano Menezes no lo usará.

La Selección Peruana atraviesa horas decisivas en su concentración de cara al primer amistoso internacional de esta fecha FIFA. El conjunto nacional ultima detalles para medirse ante el combinado de Estados Unidos en un cotejo que marcará el estreno en el banquillo del técnico brasilero Mano Menezes.

Publicidad

Lesión muscular deja fuera a una pieza clave

Sin embargo, el panorama del estratega no arrancó con tranquilidad completa debido a un imprevisto en el plantel. Durante la preparación en el terreno de juego, el comando técnico tuvo que replantear sus piezas ofensivas al confirmarse la indisponibilidad de una de sus figuras con mayor experiencia internacional.

André Carrillo no estará presente en el partido contra la Selección Estados Unidos. (Foto: X).

André Carrillo quedó descartado para formar parte del primer once titular de este ciclo de preparación. El atacante presentó molestias de carácter muscular que le impidieron entrenar con normalidad a la par del grupo principal, obligando al cuerpo médico a dejarlo al margen del primer cruce.

Publicidad

Reestructuración forzada en la Selección Peruana

Esta baja inesperada en la zona de ataque alteró la planificación inicial que manejaba el DT sudamericano. Ante la ausencia del atacante, el estratega se vio en la necesidad de mover el banquillo y buscar opciones inmediatas para reestructurar la zona ofensiva durante las sesiones tácticas de la semana.

La salida de la ‘Culebra’ le abrió la puerta a una de las sorpresas más comentadas de esta convocatoria oficial. Piero Magallanes, joven extremo de gran rendimiento en Sport Huancayo dentro del torneo local, recibió el respaldo del entrenador al tomar un lugar protagónico en el trabajo en campo.

Alineación casi definida por Mano Menezes

Durante la práctica desarrollada en la jornada del miércoles, Mano Menezes ensayó con una estructura que ya perfila a diez futbolistas encaminados a arrancar. El esquema probado estuvo integrado por Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Marcos López, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Piero Magallanes y Gianluca Lapadula.

Publicidad

🎙️@analuciarf desde Orlando🇺🇸: "ANDRÉ CARRILLO NO JUGARÁ EL SÁBADO"



"Tiene un pequeño desgarro, pero si se expone se puede hacer grave".#HablemosDeMAX



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/fHksYWzgwQ



📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/YhrYxRKkeb — L1MAX (@L1MAX_) September 23, 2026

A pesar de tener definida la mayor parte de la alineación titular, el director técnico aún no cierra la pizarra completa para el día del partido. La incertidumbre pasa por la inclusión de una última pieza para equilibrar el frente de ataque o reforzar el sector medular del equipo.

La última duda en el esquema titular

La vacante restante en la formación de la Blanquirroja genera una disputa reñida entre tres elementos de la delegación. Jairo Concha, Álex Valera y Jhonny Vidales pelean palmo a palmo en los últimos trabajos tácticos por convencer al estratega brasilero y asegurar su lugar en el choque ante el elenco norteamericano.

Publicidad

DATOS CLAVE