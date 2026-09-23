El momento exacto en donde surgieron las dudas sobre el proceso de Héctor Cúper en Universitario

Se sigue cuestionando la continuidad de Héctor Cúper al mando de Universitario y recientemente se filtró un delicado momento que habría generado incertidumbre en la interna del club.

Desde que el último fin de semana se dio la durísima derrota por 4-0 en el Cusco de Universitario de Deportes a manos de Deportivo Garcilaso, existen distintos argumentos y análisis que derivan en cuestionar la continuidad de Héctor Cúper al mando del equipo. Eso sí, desde la interna mencionaron que no se darán cambios drásticos y ahora se pudo conocer un momento realmente clave.

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Fuente: A Presión.

Teniendo en cuenta que el juego colectivo e individual de Universitario de Deportes genera diversas críticas, a pesar de que lograron ganar el clásico ante Alianza Lima y encima en condición de visita con todo lo que ello representa, la presencia de Héctor Cúper empezó a ocasionar algún tipo de rompimiento desde el partido con Sporting Cristal y así lo dio a conocer Gustavo Peralta.

“La ‘U’ hoy no es un equipo confiable. Todo el año ha sido así. Desde el partido contra Sporting Cristal siento que se rompió algo“; reveló el comunicador deportivo mencionado durante la última emisión del programa digital ‘Hablemos de MAX‘. Dicho encuentro se disputó el pasado 7 de agosto en el Estadio Monumental y terminó empatado 1-1, resultado que no era el más esperado.

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En cuanto a la continuidad o salida del entrenador argentino del club, se pudo conocer la siguiente información: “Desde ayer en la noche, Franco Velazco respaldó a Héctor Cúper para su continuidad en el club. Sin embargo, hay situaciones que se están hablando dentro de la ‘U’. A mí me hace recordar esta situación a lo que pasó con Javier Rabanal. El manejo de grupo, el cambio táctico, etc. Lo mismo que no gustaba de Rabanal, no gusta de Cúper”.

🎙️@Gustavo_p4: "LA 'U' HOY NO ES UN EQUIPO CONFIABLE. TODO EL AÑO HA SIDO ASÍ. DESDE EL PARTIDO CONTRA CRISTAL SIENTO QUE SE ROMPIÓ ALGO".#HablemosDeMAX



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¿Cómo le va a Universitario en el Torneo Clausura 2026?

Si bien existen diversos cuestionamientos hacia el rendimiento de Universitario de Deportes en este Torneo Clausura 2026, es importante tener en cuenta y resaltar que los merengues se encuentran segundos en la tabla de posiciones con 20 unidades de 30 posibles. Es decir, tan solo 2 puntos por debajo del único líder que es Deportivo Garcilaso, equipo que viene de golearlos 4-0 en el Cusco.

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Justamente dicho resultado vendría generando una ola de comentarios en contra de un equipo merengue que se mantiene firme en el objetivo de conseguir el tetracampeonato nacional. Ya sea con Héctor Cúper si es que continúa o no, pero la ‘U’ tiene muy claro que cuentan con el material suficiente para darle vuelta a una situación de incertidumbre y que a la vez genera preocupación en el hincha.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Héctor Cúper fue respaldado por Franco Velazco para continuar dirigiendo a Universitario .

fue respaldado por para continuar dirigiendo a . 20 puntos tiene Universitario , ubicándose segundo en el Torneo Clausura 2026.

tiene , ubicándose segundo en el 4-0 perdió Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso en el Cusco.