Héctor Cúper castigará drásticamente a Bryan Reyna por los dichos en su contra dentro de Universitario

Bryan Reyna recibirá su castigo después de hablar en contra de Héctor Cúper. El entrenador ya sabe cómo tratará al delantero cuando entrenen.

Las contundentes declaraciones brindadas por Bryan Reyna tras la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco provocaron un fuerte remezón en la interna de Universitario de Deportes. El atacante rompió el silencio para manifestar su incomodidad por la falta de minutos y sus ausencias consecutivas en las convocatorias.

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Fuertes críticas al criterio del entrenador argentino

El extremo peruano cuestionó abiertamente la postura de Héctor Cúper ante los medios de prensa locales. “Para serte sincero, soy una persona siempre sincera. Quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero no me parece justo lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en la lista. Nunca me había pasado esto en mi carrera”, aseveró el jugador.

Héctor Cúper señalado en al semana por Bryan Reyna en Universitario. (Foto: X).

Asimismo, el atacante descartó cualquier tipo de dolencia física como motivo de su marginación del primer equipo. “Desde el primer día que estoy acá no me he lesionado. Gracias a Dios, no tuve una lesión grave. Son gustos, ¿sabes? Respeto la decisión del entrenador, pero me queda seguir trabajando como lo vengo haciendo, porque créeme que me saco la mierda entrenando. Pero lo otro ya no depende de mí”, añadió.

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Respaldo del vestuario y defensa de su trabajo

El futbolista también remarcó el respaldo de sus compañeros de equipo y la exigencia puesta en su trabajo diario. “Soy una persona muy autocrítica: si estoy mal, lo aceptaría. Pero la gente de adentro, mis compañeros, todos saben cómo me destaco en cada entrenamiento. Este es mi trabajo, hermano. Tengo que comunicarme de alguna manera, porque para mí es mi trabajo. Si no juego mañana o más tarde, la gente se preguntará por qué no juega Bryan”, enfatizó.

Sin embargo, las palabras del extremo cayeron bastante mal dentro del comando técnico y la dirigencia crema. En el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta abordó el presente de Reyna y confirmó que el DT ya definió la postura con la que tratará al extremo en las próximas semanas.

Sin multa administrativa en Universitario

A pesar de la polémica generada en torno al plantel, el comunicador aclaró que no habrá una sanción económica ni una suspensión oficial para el delantero. “Bryan Reyna sigue trabajando normal. ¿Castigo? No. Ha declarado lo que ha declarado. Claramente su declaración no ha caído bien. Es una declaración que le va a pasar factura, varias facturas. Entrena normal”, explicó Gustavo Peralta.

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No obstante, las consecuencias deportivas serán drásticas mientras el estratega argentino se mantenga en el banquillo merengue. “Ahora, que sea usado para lo que viene, no. Tendrá que asumir lo que dijo, porque es una cuestión que lo va a dejar mal parado de quedarse Cúper. No lo veo siendo usado. La consecuencia es que si sea Cúper no va a ser usado, seguramente”, manifestó el periodista.

Borrado del Torneo Clausura 2026

De esta manera, el atacante quedará completamente marginado de las nóminas de convocados para las siete jornadas restantes del Torneo Clausura 2026. Bryan Reyna deberá asumir el costo de sus declaraciones y permanecerá al margen de la planificación del cuerpo técnico en el cuadro merengue.

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