Ricardo Gareca sorprende con su vuelta al Perú para formar parte de un equipo en un partido de Liga 3. Conoce más detalles de este sorpresivo regreso del 'Tigre'.

Sorpresa en Perú con la vuelta de Ricardo Gareca a los estadios para un partido de Liga 3. Será el gran invitado de Juan Aurich de Chiclayo en su partido de este domingo 27 de septiembre ante Juventud Santo Domingo en el Estadio Carlos Samamé Cáceres por la fecha 17. ¿El ‘Tigre’ vuelve a dirigir en el país?

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Juan Aurich anunció a través de sus redes sociales que Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana, será su invitado especial para ser parte del mencionado partido de Liga 3. Sin embargo, no estará en el banco de los suplentes, sino que su presencia busca contagiar a la hinchada local para apoyar al ‘Ciclón del Norte’ de cara en su misión de clasificar a la fase final del torneo en busca del ascenso a Liga 2.

Precisamente, el propio club de Chiclayo confirmó a distintos medios locales que Gareca no está en negociaciones para asumir en algún cargo en el equipo. El ‘Tigre’ será, simplemente, un invitado de honor para este partido en su visita al Perú.

“Este domingo 27 de septiembre, viviremos una tarde histórica junto a Ricardo Gareca, invitado especial en nuestro último partido de local. Hoy más que nunca, el Ciclón necesita el aliento de su gente”, anunció Juan Aurich a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

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¿Dónde ver EN VIVO la visita de Ricardo Gareca en Juan Aurich vs. Juventud Santo Domingo?

El partido entre Juan Aurich y Juventud Santo Domingo, en el Estadio Carlos Samamé Cáceres en Ferreñafe, correspondiente a la fecha 17 de la Liga 3, se juega este domingo 27 de noviembre a las 3:00 P.M. y se podrá ver en vivo por el canal de YouTube Bicolor+.

Este será el último partido que dispute el ‘Ciclón’ en la Fase Regional de la Liga 3. Con una victoria, tendrá chances de sumar un punto de bonificación para la fase final. En tanto, su rival, busca la clasificación a dicha instancia, aunque necesitará no sólo el triunfo sino resultados de otros partidos.

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Así, la presencia de Ricardo Gareca está garantizada para un duelo vibrante y donde cualquier cosa puede pasar. Por supuesto, al ser invitado de honor de Juan Aurich buscará ser un amuleto de buena suerte en su misión de ascender a Segunda División.

Ricardo Gareca, a la espera de su regreso a los bancos de suplentes

Si bien estará como invitado de honor, el gran objetivo de Ricardo Gareca es volver a los bancos de suplentes en el corto plazo. Es que ya tiene permiso para hacerlo, ya que terminó su vínculo contractual con el podcast La Sustancia.

Dicho contrato comercial, por el programa que conducía, terminó una vez se terminó el Mundial 2026. Así, está libre de todo vínculo y puede firmar con cualquier equipo que lo pretenda.

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