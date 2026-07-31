Se confirmó el nuevo dorsal de Piero Quispe en Universitario: el detalle que no gusta en Alianza Lima

Piero Quispe ya se entrena con Universitario con vistas a su debut. Se conoció su número de camiseta y hace referencia a un año difícil para Alianza Lima.

Piero Quispe ya fue presentado y tuvo su primer entrenamiento con Universitario de Deportes. Ahora, es el momento de esperar a su reestreno con la camiseta ‘crema’ en este nuevo ciclo. Para ello, se confirmó el dorsal que portará en la espalda y es el número 39.

Publicidad

El periodista Gustavo Peralta adelantó que ese sería el nuevo número que portará Quispe en esta nueva etapa como jugador de Universitario. Esto se confirmó en las últimas horas en el sitio web oficial del club donde se puede ver el número 39 para el volante ofensivo.

Piero Quispe portará la número 39 en Universitario (Web oficial de Universitario).

Cabe recordar que en su etapa anterior como futbolista de ‘La U’, portó el número 36. Sin embargo, dicho dorsal ya era utilizado por otro elemento del plantel y no estaba a disposición. Fabián Cabanillas, quien sigue en el club, seguirá usando ese número.

Publicidad

¿Por qué el dorsal 39 de Piero Quispe no es un buen recuerdo para Alianza Lima?

Si bien no está confirmado que Quispe lo haya elegido por este motivo, el dorsal 39 no es bien recordado en el clásico rival. Para Alianza Lima, ese número no genera buenos recuerdos, debido a su propia historia.

Fue en el año 39, es decir, en 1939, cuando los ‘Íntimos’ jugaron en la Segunda División del fútbol peruano. Un año antes, en el 38, descendieron. Si bien volvieron en 1940 a la Primera División, ese mal momento quedó escrito como uno de los peores en la historia de la institución.

Así, Quispe portará la 39 en Universitario, un guiño en favor de su fanatismo por el cuadro ‘crema’ y también del odio al clásico rival. Aunque, hay que ver si realmente la elección se debió a esto o si sólo fue una casualidad.

Publicidad

¿Cuándo debuta Piero Quispe con Universitario?

Por el momento, Piero Quispe está realizando trabajos físicos para ponerse a tono y a la altura de sus compañeros. El entrenador Héctor Cúper lo quiere recuperar, ya que hace tiempo no juega y está “un poco bajo” con respecto al resto del plantel, según admitió en L1MAX.

De todas maneras, según diversas fuentes, la intención de Cúper y el cuerpo técnico de ‘La U’ es contar con el volante de 24 años para el partido ante Sporting Cristal en el Monumental de Ate. Este partido se juega el próximo 7 de agosto, día del aniversario del equipo, que cumplirá 102 años de existencia.

DATOS CLAVE

Piero Quispe portará el dorsal 39 en su nueva etapa con Universitario de Deportes.

en su nueva etapa con Universitario de Deportes. El 7 de agosto ante Sporting Cristal es la fecha planeada para su debut.

es la fecha planeada para su debut. Fabián Cabanillas utiliza el dorsal 36, número que usaba antes el volante crema.