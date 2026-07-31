Dónde ver EN VIVO amistoso Birmingham City vs FC Barcelona: hora, alineaciones confirmadas, TV y streaming online

Birmingham City y FC Barcelona se enfrentan hoy, viernes 31 de julio, en un amistoso internacional de clubes. Revisa la información disponible sobre la transmisión, el horario en el Perú y el estado de las alineaciones.

Birmingham City y FC Barcelona juegan hoy, viernes 31 de julio de 2026, un amistoso internacional de clubes que comenzará a la 1:45 p. m. en el Perú. Se trata de una prueba de preparación para la temporada 2026/27 donde el conjunto blaugrana buscará pelear por LaLiga y la Champions League, mientras que el club inglés quiere hacer lo propio en el Championship para volver a la Premier League.

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Barcelona llega a este partido luego de vencer por 4-1 al CE Europa en otro amistoso de pretemporada. Además, Flick llevó un grupo de 30 jugadores para la primera etapa de trabajo en Inglaterra, como parte de la evaluación inicial del plantel rumbo al nuevo curso.

Por su parte, Birmingham City viene de ganarle por 2-1 al Crewe Alexandra en su amistoso más reciente. El equipo inglés también utiliza este cruce como parte de su preparación para la temporada 2026/27 donde buscará el ascenso, algo que no pudo pelear en la campaña anterior.

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¿Dónde ver EN VIVO Birmingham City vs FC Barcelona?

El partido amistoso entre Birmingham City y FC Barcelona, partido amistoso que se juega en St Andrew’s Stadium, tiene transmisión vía streaming online para todo el mundo. Conoce las opciones disponibles:

Barça Play: incluido para socios del FC Barcelona.

incluido para socios del FC Barcelona. Culers Premium: opción de acceso para aficionados que no sean socios, pero aficionados del Barça. Se pueden suscribir como miembros por un total de 39,99 euros anuales o una membresía mensual de 2 euros al mes.

opción de acceso para aficionados que no sean socios, pero aficionados del Barça. Se pueden suscribir como miembros por un total de 39,99 euros anuales o una membresía mensual de 2 euros al mes. Canal oficial del FC Barcelona en YouTube: disponible para usuarios con la membresía Premium del canal. Para acceder a ello, el precio es de 3,33 euros al mes o una membresía anual de 29,99 euros.

disponible para usuarios con la membresía Premium del canal. Para acceder a ello, el precio es de 3,33 euros al mes o una membresía anual de 29,99 euros. Blues+: es la plataforma de streaming oficial de Birmingham City. El partido se puede ver allí en un pay-per-view, cuyo precio es de 10,50 euros.

¿A qué hora se juega Birmingham City vs FC Barcelona?

Birmingham City vs FC Barcelona, partido amistoso que se disputa este viernes 31 de julio, se disputa en los siguientes horarios alrededor del mundo:

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México: 12:45 p. m.

12:45 p. m. Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 p. m.

1:45 p. m. Chile: 2:45 p. m.

2:45 p. m. Argentina: 3:45 p. m.

3:45 p. m. Inglaterra: 7:45 p. m.

España: 8:45 p. m.

Alineaciones confirmadas para Birmingham City vs FC Barcelona

BIRMINGHAM CITY: Beadle; Osayi-Samuel, Neumann, Klarer, Cochrane; Carlos Vicente, Tomoki, Jhon Solís, Kanya; Stansfield y Priske.

Beadle; Osayi-Samuel, Neumann, Klarer, Cochrane; Carlos Vicente, Tomoki, Jhon Solís, Kanya; Stansfield y Priske. FC BARCELONA: Szczesny; Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre; Casadó, Marc Bernal; Adeyemi, Ebrima Tunkara, Shane Kluivert; Hamza.

DATOS CLAVE

FC Barcelona y Birmingham City disputan un amistoso este 31 de julio.

disputan un amistoso este 31 de julio. Flick llevó 30 jugadores a Inglaterra tras vencer 4-1 al CE Europa.

a Inglaterra tras vencer 4-1 al CE Europa. La transmisión vía YouTube Barça Premium cuesta 3,33 euros al mes.