El primer adiós confirmado de Sporting Cristal tras ser eliminados de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal anunció la salida de un jugador de su plantilla y se esperan más cambios en las próximas horas. Todo ello en el marco de quedar fuera de la Copa Sudamericana 2026 ante RB Bragantino.

Sporting Cristal se quedó con las manos vacías en la Copa Sudamericana 2026. Luego de perder 1-0 el día de ayer ante RB Bragantino, los celestes deberán mirar con optimismo la posibilidad de enfocarse en el torneo local para tentar el objetivo del título nacional. En base a ello es que la directiva ya tomó cartas en el asunto y anunciaron la salida de un jugador que no venía sumando minutos.

Publicidad

“Diego Otoya jugará en el Club Monterey Bay hasta junio de 2027. ¡Éxitos, Diego!“; fue la publicación que compartió Sporting Cristal a través de sus canales digitales y con lo cual está confirmado que el delantero no contaba con la aprobación del comando técnico para mantenerse en el primer equipo, además de que en su momento tampoco supo aprovechar las oportunidades dadas.

Diego Otoya jugará en el club Monterey Bay 🇺🇸 hasta junio de 2027.



¡Éxitos, Diego!#FuerzaCristal pic.twitter.com/9fwM4XXkqv — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 29, 2026

Publicidad

Ahora, con la confirmación de que Diego Otoya se fue a préstamo al Club Monterey Bay de los Estados Unidos, muchos hinchas se preguntan si es que seguirán dándose algunas salidas del equipo. La respuesta por ahora es desconocida, aunque sí se sabe que llegará un refuerzo más en el mediocampo luego de la sorpresiva venta que representó Gustavo Cazonatti hace unos días.

El análisis en la interna de Sporting Cristal sobre la eliminación de la Copa Sudamericana 2026

En el regreso de la delegación de Sporting Cristal al territorio peruano luego de perder 1-0 ante RB Bragantino en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques de Sao Paulo, fue Julio César Uribe quien tomó la palabra ante los medios que esperaban al equipo y analizó lo que representa esta eliminación para el club en general. Eso sí, aseguró que mantienen otro objetivo por delante como sin duda alguna es la pelea por el título del Torneo Clausura 2026.

“Obviamente hemos intentado seguir avanzando. No se ha podido, pero no hay reproches en el plano actitudinal y eso es una muestra de que estamos avanzando. Hay que ser siempre objetivo, hay que ser real. Entonces, en ese sentido, tratamos de ser muy puntual en encontrar el gol y tratar de que no nos lo hagan. Estuvimos muy cerca y es parte del juego, sí, pero con determinaciones puntuales, en jugadas que en la suma te hacen la diferencia porque la expulsión de Martín Távara no es expulsión”; declaró Julio César Uribe.

Publicidad

DATOS CLAVES