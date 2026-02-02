Es tendencia:
Se confirmó qué pasará con Williams Riveros en Universitario tras desaprobar examen de nacionalización

El defensor paraguayo no aprobó la segunda prueba para jugar como peruano, por lo que la 'U' tomó una tajante decisión.

Por Nicole Cueva

Williams Riveros jugando con Universitario.
Williams Riveros jugando con Universitario.

Universitario de Deportes ya tomó una decisión definitiva sobre la situación de Williams Riveros, luego de que se confirmara que el defensor paraguayo no aprobó el examen de nacionalización, a diferencia de Matías Di Benedetto.

Ante este escenario, la institución ‘merengue’ optó por una medida fundamental para así evitar que el futbolista se pierda más partidos correspondientes a la Liga 1 2026.

La aclaración de Gustavo Peralta sobre el caso Riveros

El periodista deportivo Gustavo Peralta reveló detalles importantes sobre este tema en el programa ‘Hablemos de Max’, donde explicó que Universitario actuó con rapidez tras conocerse la información oficial.

Riveros fue inscrito como extranjero y al ser inscrito cumplió la fecha de suspensión, está habilitado para viajar a Cusco y jugar también”, señaló en un inicio.

El mencionado comunicador agregó que inicialmente en la ‘U’ recibieron una comunicación extraoficial indicando que tanto Di Benedetto como Riveros habían aprobado el segundo examen de nacionalización, pero posteriormente solo llegó el correo confirmando el aprobado del defensor argentino.

En primera instancia, a la ‘U’ le dan la información extraoficial de que ambos habían aprobado, pero después solo llegó el correo de Di Benedetto”, precisó.

‘Tunche’ Rivera rompió en llanto tras triunfo de Universitario ante ADT: esto es lo que se sabe al respecto

La decisión de Universitario para no perder más puntos

Cabe recordar que Riveros y Di Benedetto desaprobaron el primer examen de nacionalización, pero todo indicaba que ambos habían superado el segundo intento. Sin embargo, al confirmarse que solo el argentino logró el objetivo, en Universitario comenzaron a evaluar qué camino tomar con el zaguero, ya que la idea inicial era que no ocupara cupo de extranjero en esta temporada.

Finalmente, la dirigencia ‘crema’ decidió inscribir a Williams Riveros como extranjero, una determinación que le permite quedar habilitado de inmediato y no perder más fechas del campeonato local. De esta manera, el defensor podrá estar disponible para el próximo partido ante Cusco FC, mientras el club continúa atento a una eventual nueva oportunidad de nacionalización en el futuro.

DATOS CLAVES

  • Williams Riveros fue inscrito oficialmente como extranjero por Universitario para la Liga 1 2026.
  • El defensor paraguayo quedó habilitado para jugar ante Cusco FC tras cumplir su suspensión.
  • Matías Di Benedetto sí aprobó el examen de nacionalización, a diferencia del zaguero paraguayo.
Nicole Cueva
