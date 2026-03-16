Mano Menezes reveló la razón por la que convocó a Jairo Vélez a la Selección Peruana

Mano Menezes, DT de la Selección Peruana, explicó las razones por las que decidió incluir a Jairo Vélez en su convocatoria, quien podría debutar con la ‘Bicolor’ en los amistosos frente a Senegal y Honduras.

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Además, el estratega brasileño destacó que seguirá de cerca la Liga 1 con la intención de sumar nuevos jugadores al equipo pensando en el futuro del combinado nacional.

Mano Menezes explicó convocatoria de Jairo Vélez

Perú se prepara para disputar los amistosos por fecha FIFA con una nueva camada de futbolistas. La convocatoria dejó algunas sorpresas y una de ellas es Jairo Vélez, jugador de nacionalidad ecuatoriana que logró impresionar a Mano Menezes tras su actuación ante Melgar en Matute.

Durante la conferencia de prensa, Menezes destacó las cualidades del atacante y explicó las ventajas de contar con un jugador de su nivel, que capaz de aportar mucho del mediocampo hacia adelante.

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“Jairo Vélez reúne las características que buscamos para esa función. Es un jugador que piensa, encuentra soluciones para jugadas más importantes y construcción del equipo. Vélez tiene las características que buscamos. Queremos encontrar un equilibrio con jugadores afuera y de aquí”, detalló.

ver también Mano Menezes presentó su primera lista de convocados en la Selección Peruana para jugar contra Senegal y Honduras

El gran momento de Jairo Vélez en Alianza Lima

Cabe resaltar que, el encuentro que terminó de convencer a Mano Menezes para convocar a Jairo Vélez fue el disputado en Matute frente a Melgar, donde el mediocampista marcó a los 66 minutos y puso en ventaja a Alianza Lima.

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Durante la temporada 2026, Vélez ha disputado nueve encuentros con la camiseta ‘blanquiazul’, en los que suma un gol y dos asistencias. Ahora, la expectativa está puesta en que pueda demostrar su mejor nivel con la Selección Peruana.

DATOS CLAVES

Mano Menezes convocó a Jairo Vélez a la Selección Peruana para los amistosos de marzo.

El mediocampista de Alianza Lima suma un gol y dos asistencias en nueve encuentros oficiales.

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