Quién es Adrián Quiroz, el principal tapadito de Mano Menezes en su nueva Selección Peruana

La convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras trajo consigo una sorpresa que pocos vaticinaban: el llamado de Adrián Quiroz. El volante de 26 años, figura indiscutible en Los Chankas CYC, se ha convertido en la gran apuesta de Mano Menezes para renovar el mediocampo nacional en este 2026.

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¿Quién es el futbolista Adrián Quiroz?

La historia de Quiroz en el fútbol peruano comenzó lejos de la altura de Andahuaylas, formándose inicialmente en las competitivas divisiones menores de la Academia Cantolao. Su talento técnico llamó la atención de Universitario de Deportes, club que decidió incorporarlo a sus filas para terminar su etapa formativa y asegurar su proyección profesional.

Fue en el año 2018 cuando el mediocampista firmó su primer contrato profesional con el cuadro crema, marcando un paso decisivo en su carrera. Su debut oficial se produjo el 26 de junio de 2019 durante la Copa Bicentenario, un torneo que le permitió mostrar por primera vez esa visión de juego que hoy lo lleva a la Videna.

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A pesar de su prometedor inicio en la capital, Quiroz tuvo que buscar continuidad en el fútbol descentralizado para consolidar su fútbol. Su paso por el Comerciantes FC de Iquitos fue fundamental, donde aprendió a dominar los hilos del partido bajo el intenso calor de la selva y las exigencias de la Liga 2.

Adrián Quiroz renovó recién con Los Chankas. (Foto: X).

Adrián Quiroz está en un buen rendimiento

Tras pulir su técnica en el Oriente, el volante natural de Talara dio el salto a Los Chankas CYC, donde se convirtió en el “cerebro” del equipo guerrero. En lo que va de la temporada 2026, ya suma más de 1,100 minutos en 14 encuentros, destacando por su precisa pegada de zurda y su capacidad para organizar la transición al ataque.

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El perfil de “volante mixto” que posee Quiroz es precisamente lo que buscaba el cuerpo técnico de Mano Menezes para este proceso. Su habilidad para ser el primer pase limpio tras la recuperación de balón le otorga una ventaja competitiva frente a otros volantes del torneo local que luchan por un puesto.

ver también La respuesta de Mano Menezes por las ausencias de Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Selección Peruana

¿Cuál es el presente de Adrián Quiroz?

Con un contrato vigente hasta finales de 2027 en Andahuaylas, esta convocatoria representa una vitrina inmejorable para el mercado internacional. La prensa deportiva local coincide en que Quiroz ha pasado de ser un talento de provincias a ser el nuevo estandarte de la renovación generacional en la Blanquirroja.

La expectativa ahora se centra en su adaptación al esquema táctico nacional y su posible debut oficial en esta doble fecha FIFA. Adrián Quiroz personifica el éxito de la perseverancia, demostrando que el camino desde las menores de la “U” hasta la selección absoluta puede tener escalas valiosas en el fútbol de ascenso.

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Adrián Quiroz aparece en la convocatoria de Perú. (Foto: X).

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