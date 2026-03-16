¿Cambios en el arco de Universitario? Javier Rabanal sorprende con decisión sobre Vargas y Romero

Una de las novedades que dejó el reciente encuentro entre Universitario de Deportes y UTC fue la presencia de Diego Romero en el banco de suplentes, mientras que Miguel Vargas se hizo con la titularidad en el arco ‘crema’.

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Aunque este tema ha pasado algo desapercibido, se confirmó que Javier Rabanal ya definió quién será el arquero titular del cuadro ‘merengue’ en la Liga 1 y en la Copa Libertadores.

Javier Rabanal decidió quién será el arquero de Universitario

Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, el estratega español conversó con ambos arqueros y les dejó claro que Miguel Vargas será el titular en la Liga 1, mientras que Diego Romero tendrá la responsabilidad en los encuentros de la Copa Libertadores.

“Algo que ha pasado desapercibido es que tapó Miguel Vargas y no Diego Romero. El viernes me dijeron que probó mucho más a Vargas que a Romero. Sabemos que a Rabanal le gusta mucho Vargas, y que había una competencia que terminó ganando Romero”, expresó el mencionado comunicador en el programa de YouTube ‘Linkeados’.

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Asimismo, agregó lo siguiente: “Lo que me dicen es que se ha dado una charla entre Rabanal con los arqueros y les ha dicho que quiere darle la oportunidad ahora a Vargas porque le gusta, lo ve bien y se viene la Copa Libertadores”.

¿A Javier Rabanal no le gusta Diego Romero?

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Sin embargo, Peralta señaló que con esta decisión no busca restarle confianza a Diego Romero, sino que el objetivo es que tanto él como Miguel Vargas lleguen en las mejores condiciones para afrontar ambas competiciones.

“No es que le quiere quitar la confianza a Romero o que haya visto un error en Andahuaylas, simplemente que porque viene la Copa Libertadores. En Copa Libertadores va a tapar Romero y en Liga 1 será Miguel Vargas“, sentenció.

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DATOS CLAVES

Javier Rabanal definió que Miguel Vargas será el arquero titular en la Liga 1.

El portero Diego Romero tendrá la responsabilidad de atajar en la Copa Libertadores 2026.

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