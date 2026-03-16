Así fue la reacción de Jairo Vélez al enterarse de su llamado a la Selección Peruana

La era de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana ha comenzado oficialmente con el anuncio de su primera lista de convocados. Como era de prever, la nómina trajo consigo varias novedades; el DT apostó por nombres frescos que sorprendieron a más de uno. Entre ellos destaca Jairo Vélez, quien recibe su primer llamado a la ‘Bicolor’.

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Jairo Vélez llamado a la Selección Peruana (Foto: Alianza Lima).

Curiosamente, el volante de 30 años no se enteró de su convocatoria por los canales oficiales. Al estar ocupado con temas personales, fueron sus allegados quienes le dieron la gran noticia, desatando la alegría de todo su entorno.

“Mi familia contenta con la convocatoria. Como jugador de fútbol, no hay un logro más grande que poder llegar a la selección. Me enteré cuando salió la lista, me escribieron y no me di cuenta porque justo estaba en un tema personal, pero de ahí me dieron la noticia”, fue lo que comenzó para PBO Campeonísimo.

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Esta oportunidad tiene un sabor especial, ya que el mediocampista nacido en El Carmen, Ecuador, se convierte en el primer nacionalizado en ser convocado bajo la dirección de Mano Menezes.

“Es un orgullo muy grande. No hay palabras cómo expresarlo, la selección es lo más grande que puede encontrar un jugador, y que Perú me esté dando esta oportunidad a mí es algo muy lindo. De mi parte, estoy muy comprometido y muy contento”, explicó.

“Todavía no lo logro asimilar porque uno lucha y siempre quiere este momento, y cuando llega, no hay palabras para expresarlo (…) Tengo mucho tiempo en el Perú y le tengo un cariño muy especial. Mi familia y yo somos unos peruanos más prácticamente, nos sentimos muy cómodos acá y esto también ha logrado que por mucho tiempo yo me quede aquí”, manifestó.

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Jairo Vélez, jugador de Alianza Lima, convocado a la Selección Peruana (Getty Images).

¿Qué dijeron sus compañeros de Alianza Lima?

Su llamado al equipo patrio no pasó desapercibido en La Victoria. Varios de sus compañeros en Alianza Lima se tomaron el tiempo de escribirle para felicitarlo. Aunque por temas de mudanza no pudo conversar con referentes como Paolo Guerrero, sí tuvo la oportunidad de intercambiar palabras con otro histórico de la ‘Bicolor’: Luis Advíncula.

“Me escribieron algunos compañeros. Pero si te digo la verdad, me estoy cambiando de departamento y me agarró en eso, pero no he tenido la oportunidad de hablar (con Paolo Guerrero). Yo con Luis Advíncula por ahí estuvimos hablando y comentando un poco, que es un jugador que también tiene mucha experiencia en la selección y que ha compartido buenos momentos. Lo que uno anhela es eso, ese conocimiento y cómo es estar en la selección”, finalizó.

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