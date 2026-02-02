‘Tunche’ Rivera rompió en llanto tras triunfo de Universitario ante ADT: esto es lo que se sabe al respecto

En medio de la celebración por la victoria de Universitario de Deportes, se registró un momento particular que fue protagonizado por José Rivera. El delantero ‘crema’ ingresó a los 77 minutos con el marcador 2-0 frente a ADT, pero no logró anotar en la fecha en la que fue homenajeado por superar los 100 partidos con la institución de Ate.

Publicidad

Publicidad

José Rivera rompió en llanto tras debut de Universitario

Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’, desde Universitario indicaron que José Rivera no pudo evitar contenerse las lágrimas tras el partido contra ADT.

Y es que mientras utilizaba la máquina elíptica, se le vio llorando, y fue el propio entrenador Javier Rabanal quien tuvo que acercarse para preguntarle qué era lo que sucedía.

Publicidad

Publicidad

“Termina el partido y el ‘Tunche’ Rivera se puso a llorar. Estuvo haciendo ahí en la elíptica y se puso a llorar. Se tuvieron que acercar Cominges y Rabanal para apoyarlo y preguntar cómo estaba. Me cuenta que era un poco de frustración, porque mucha gente piensa que se va a ir. Me decían que estaba frustrado, porque cuando entró se falló un gol y tampoco era el primer cambio. Entonces siente que siempre es el eterno suplente. Se le juntaron varias cosas. Está sensible”, explicó el mencionado comunicador.

ver también Hinchas de Universitario destrozaron a un jugador y piden a gritos a este refuerzo: “Ya tuvimos suficiente”

Todo indica que el popular ‘Tunche’ está frustrado por no haber podido anotar durante los minutos que tuvo en cancha. Además, se sintió afectado por no ser el primer cambio en el debut del cuadro ‘merengue’. Estas situaciones, sumadas a otros factores, provocaron esta situación.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Tras iniciar con el pie derecho su participación en la Liga 1, Universitario volverá a la acción en la competencia cuando se enfrente a Cusco FC en las instalaciones del estadio Inca Garcilaso de La Vega en Cusco.

Según la programación, el encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 20:00 horas de Perú y contará con la transmisión exclusiva de L1 MAX.

DATOS CLAVES

José Rivera ingresó al minuto 77 del partido entre Universitario y ADT por la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

El delantero fue homenajeado por superar los 100 partidos oficiales con la institución crema.