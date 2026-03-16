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Liga 1

Alex Valera ya piensa en el clásico y no se confía: “Alianza Lima viene bien y…”

Alex Valera está mentalizado en lo que va a ser el clásico del fútbol peruano, pero no se confía de lo que puede hacer Alianza Lima.

Por Bruno Castro

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Alex Valera calentando.
© UniversitarioAlex Valera calentando.

Cada vez falta menos para lo que va a ser el primer clásico del fútbol peruano en este 2026. Para comenzar el cuadro de Universitario de Deportes va a terminar de ser el local frente a Alianza Lima. Por esa razón, el conjunto ‘crema’ ya se comienza a mentalizar para lo que será este importante encuentro que podría definir mucho en el Torneo Apertura.

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Por esa razón Alex Valera sabe que no hay opción de confiarse debido al gran momento que está teniendo el cuadro ‘Blanquiazul’. Más que todo, sabe que en un Clásico no hay favoritos y que cualquier cosa podría llegar a suceder. Así que en este caso no mira por encima del hombro a sus primeros rivales en el mes de abril.

“Los clásicos son importantes. Alianza Lima viene bien y nosotros también, va a ser un partido muy bonito, fuerte y friccionado. Ambos nos jugamos puntos importantes para seguir estando en la cima del campeonato”, fue lo que dijo el atacante para el programa Fútbol Como Cancha.

¿Cómo quedó el último Clásico en el Monumental?

La última vez que tanto Alianza Lima visitó a Universitario de Deportes fue por el Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad el 24 de agosto terminó con un duelo sin goles, 0-0 que tuvo eso sí algunas polémicas. Las cuales terminaron siendo lo más importante de este duelo.

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Lo que más resaltó fue la pelea justo entre Alex Valera y Hernán Barcos. Lo cual tuvo una gran repercusión en ambos delanteros, ya que se habló de lo que se dijeron ambos. Siendo al final la palabra ‘soplón’ la que hizo que el argentino termine perdiendo los papeles ante el 9 ‘crema’.

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¿Cuándo jugarán Universitario vs. Alianza Lima?

El próximo encuentro entre Universitario de Deportes ante Alianza Lima será por la jornada número 9 del Torneo Apertura. Esta vez se realizará el sábado 4 de abril desde las 15:00 horas de Perú en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión estará a cargo de L1 Max, mientras que podrás seguir todas las incidencias, así como el minuto a minuto en Bolavip Perú.

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Datos Claves

  • Alex Valera disputará el primer clásico peruano de 2026 el próximo sábado 4 de abril.
  • El encuentro entre Universitario y Alianza Lima iniciará a las 15:00 horas en el Monumental.
  • El último clásico en el Estadio Monumental terminó empatado 0-0 el pasado 24 de agosto.
Bruno Castro
Bruno Castro
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