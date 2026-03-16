La respuesta de Mano Menezes por las ausencias de Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Selección Peruana

El inicio de la era de Mano Menezes en la Selección Peruana ha provocado un terremoto mediático tras su primera convocatoria oficial. El estratega brasileño decidió dejar fuera de la lista para los amistosos contra Senegal y Honduras a figuras que atraviesan momentos polémicos.

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Mano Menezes explicó las ausencias

Durante su reciente encuentro con los medios, la expectativa giraba en torno a los nombres de Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Estos futbolistas, piezas clave en procesos anteriores, son los grandes ausentes en esta nueva etapa que busca limpiar la imagen del equipo nacional.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la falta de estos referentes, Menezes fue tajante y no dejó espacio para las especulaciones. “No hay necesidad de hablar por quien no está”, sentenció el técnico, estableciendo una postura firme basada en la disciplina y el compromiso.

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La ausencia de Carlos Zambrano y Miguel Trauco responde a su reciente salida de Alianza Lima por actos de indisciplina. Ambos defensores fueron separados del club íntimo, lo que habría sentenciado su suerte en la Videna bajo el nuevo régimen de Menezes.

Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Miguel Trauco antes en la Selección Peruana. (Foto: X).

Paolo Guerrero no fue convocado

Por otro lado, el caso de Paolo Guerrero es distinto pero igualmente definitivo para el cuerpo técnico actual. El “Depredador” renunció voluntariamente a la Blanquirroja en jornadas anteriores de las Eliminatorias, cerrando así su ciclo como capitán y referente del área.

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Esta declaración de Menezes marca un precedente en su gestión, priorizando la conducta y el presente futbolístico sobre la jerarquía del pasado. Para el brasileño, el respeto a las normas internas es innegociable para cualquier jugador que desee vestir la camiseta nacional en este 2026.

ver también Mano Menezes presentó su primera lista de convocados en la Selección Peruana para jugar contra Senegal y Honduras

Sangre nueva en la Selección Peruana

La decisión técnica acelera el relevo generacional que la FPF busca implementar con miras al próximo proceso mundialista. Jugadores como Diego Enríquez, Kenji Cabrera y Matías Zegarra representan esa apuesta por la juventud y la disciplina en la Liga 1.

La Selección Peruana se prepara ahora para medir fuerzas ante Senegal en París y Honduras en Madrid, según confirmaron fuentes oficiales. Estos encuentros serán la primera prueba de fuego para un proyecto que ha decidido soltar amarras con el pasado para mirar hacia el futuro.

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Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Miguel Trauco no fueron convocados en Perú. (Foto: X).

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