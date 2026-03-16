Pensando en el clásico ante Alianza Lima: Universitario confirmó si hubieron insultos racistas en el partido contra UTC

El Club Universitario de Deportes rompió el silencio tras los incidentes reportados el pasado 14 de marzo de 2026. A través de un comunicado oficial, la institución crema fijó su postura sobre las acusaciones de presunto racismo contra un futbolista de UTC de Cajamarca.

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Universitario toma posición sobre el racismo

La dirigencia merengue fue enfática al condenar cualquier acto de discriminación en el fútbol peruano. Según el documento emitido este 15 de marzo, el respeto a la dignidad humana es una prioridad absoluta que supera cualquier resultado deportivo.

Universitario mencionó el supuesto hecho racista. (Foto: X).

Respecto a lo ocurrido en los minutos finales del encuentro, Universitario negó que se hayan producido expresiones racistas. El club sostuvo que las pruebas audiovisuales revisadas muestran un ambiente de tensión deportiva normal, propio de la ejecución de un penal.

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La institución destacó que la zona involucrada es la Tribuna Familiar Sur, un espacio destinado habitualmente a niños y adultos mayores. Para el club, los videos que circulan no ofrecen evidencia alguna que respalde la denuncia presentada ante el árbitro.

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Evitan problemas para el clásico peruano

Esta respuesta institucional surge en un momento crítico, ya que la “U” busca evitar sanciones que afecten su localía. El objetivo principal es garantizar que el próximo clásico ante Alianza Lima se juegue con público y sin restricciones en su estadio.

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En ese sentido, la directiva crema solicitó que cualquier investigación sea imparcial y basada estrictamente en pruebas objetivas. Recalcaron que la carga de la prueba debe recaer en el acusador, defendiendo la presunción de inocencia de sus aficionados.

ver también La exigencia de UTC tras presuntos actos racistas de hinchas de Universitario en el Estadio Monumental

Universitario se protege de sanciones

No obstante, el comunicado lanzó una advertencia sobre presuntos intentos de desestabilizar al equipo fuera de las canchas. La directiva señaló que existen actores que buscan “distorsionar el campeonato” mediante denuncias que pretenden alterar la competencia deportiva legal.

Por esas mismas precisiones, el club se reservó el derecho de emprender acciones legales contra quienes difundan versiones falsas que dañen su imagen. Con este pronunciamiento, Universitario busca cerrar el flanco disciplinario y enfocarse plenamente en el duelo ante su clásico rival.

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