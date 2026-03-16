La gran promesa de Guillermo Viscarra si Bolivia clasifica al Mundial

La Selección de Bolivia está a solo dos partidos de conseguir su ansiada clasificación al Mundial 2026. Aunque sobre el papel el camino pueda parecer accesible, la ‘Verde’ deberá afrontar dos encuentros sumamente complicados. Por este motivo, el conjunto del altiplano no ha dejado de prepararse en los últimos meses disputando distintos amistosos.

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El arquero Guillermo Viscarra sabe muy bien que llegar a esta etapa del repechaje ha sido un camino arduo. Sin embargo, el plantel vive este momento con optimismo y con la gran ilusión de regresar a una cita mundialista tras su última participación en Estados Unidos 1994. Con esa motivación a tope, el guardameta de Alianza Lima no dudó en hacer una atrevida promesa si logran el boleto a Norteamérica.

La promesa de Guillermo Viscarra:

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Cuando la prensa le preguntó qué haría en caso de clasificar, le sugirieron afeitarse el bigote, a lo cual se negó rotundamente. En su lugar, Viscarra redobló la apuesta y prometió raparse el cabello si Bolivia logra meterse entre los 48 equipos que participarán en la próxima Copa del Mundo.

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¿Cuándo juega Bolivia el repechaje al Mundial 2026?

Cabe recordar que los dos últimos cupos para este Mundial se definirán mediante un minitorneo de seis selecciones. Bolivia integra la llave B y su primer obstáculo será Surinam. Este decisivo encuentro se disputará el jueves 26 de marzo en el Estadio Monterrey, en México.

ver también Cuándo juega la Selección de Bolivia el Repechaje al Mundial 2026 vs. Surinam

Si el conjunto dirigido por Óscar Villegas logra superar a Surinam, avanzará a la final de su serie. Allí tendrá que medirse ante Irak el martes 31 de marzo, también en el Estadio Monterrey, en un duelo definitivo donde se conocerá al último país clasificado a la Copa del Mundo 2026.

Óscar Villegas DT de Bolivia (Foto: Selección de Bolivia).

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¿Cómo llega Bolivia al repechaje?

La ‘Verde’ llega a esta instancia con los ánimos a tope tras golear 3-0 a Trinidad y Tobago. El buen funcionamiento del equipo ha generado mucha confianza de cara a la crucial llave de la próxima semana y hace soñar a la hinchada con una gran presentación.

Eso sí, la selección boliviana busca disputar un partido más para no perder ritmo antes de su debut oficial. La intención es jugar un último amistoso a puertas cerradas, aunque la directiva aún no ha definido quién será el rival.

Datos Claves

El portero Guillermo Viscarra prometió raparse el cabello si Bolivia clasifica al Mundial 2026.

prometió raparse el cabello si clasifica al Mundial 2026. Bolivia enfrentará a Surinam el jueves 26 de marzo en el Estadio Monterrey, México.

enfrentará a el jueves 26 de marzo en el Estadio Monterrey, México. La selección de Óscar Villegas jugaría una final ante Irak el martes 31 de marzo.

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