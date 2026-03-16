Mano Menezes confirmó en qué puesto jugará Erick Noriega en la Selección Peruana: “Ha evolucionado atléticamente”

Mano Menezes informó a la opinión pública y a todo el Perú su primera lista de convocados como entrenador de la Selección Peruana de Fútbol masculino. Un total de 25 futbolistas representarán a ‘La Bicolor’ en los amistosos ante Senegal en París y Honduras en Levante en la fecha FIFA de marzo. Entre esos jugadores destaca Erick Noriega, uno de los futbolistas peruanos de mejor actualidad.

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El rendimiento del ‘Samurái’ en Gremio le ha valido varios elogios de la prensa brasileña y de los propios hinchas de su equipo. Mano Menezes sabe perfectamente todo lo que le puede dar el exfutbolista de Alianza Lima, ya que lo dirigió hace pocos meses allí.

Precisamente, el seleccionador de Perú destacó a Erick Noriega y aseguró que, a diferencia de lo que había sido cuando lo dirigió, jugará como volante contención en la Selección. También aseguró que ha evolucionado, pero advirtió que todavía no hay que pensarlo como capitán para el futuro.

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“Cuando lo llevamos a Brasil lo pensamos como contención, pero la circunstancia lo puso como central. Ahora en la selección lo tenemos en el medio. Ha evolucionado mucho futbolísticamente y creo que en el fútbol brasileño seguirá creciendo, aunque consideramos que aún es prematuro pensar en él como capitán“, dijo sobre el futbolista de Gremio.

Mano Menezes opinó sobre André Carrillo

Otro de los futbolistas peruanos en Brasil es André Carrillo del Corinthians, también convocado para los amistosos ante Senegal y Honduras. Mano Menezes fue consultado por ‘La Culebra’ y su presente, así como también por su posición dentro de su sistema.

ver también La respuesta de Mano Menezes por las ausencias de Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Selección Peruana

“Hoy lo veo como un segundo o tercer volante, alguien que puede darle equilibrio al equipo junto a Yoshimar Yotún“, apuntó el entrenador brasileño. Evidentemente, cumplirá una función similar a la que le ha dado Dorival Júnior en el ‘Timão’ en el último tiempo.

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André Carrillo, figura de Corinthians (Getty Images).

A la hora de opinar respecto al sistema táctico que le dará a Perú, el brasileño aseguró que no se casa con ningún dibujo. “En el fútbol actual no hay sistemas rígidos. Podemos partir de un 4-3-3, pero cambiar en defensa o en ataque. Lo importante son las funciones y la idea de juego”, consideró.

Lista de convocados de Perú para los amistosos ante Senegal y Honduras

Arqueros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali/COL)

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali/COL) Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka/CRO), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg/ALE), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague/DIN), Matías Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga-CHZ) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka/CRO), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg/ALE), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague/DIN), Matías Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga-CHZ) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (CD Los Chankas), André Carrillo (Corinthians/BRA), Erick Noriega (Gremio/BRA), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito/ECU) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (CD Los Chankas), André Carrillo (Corinthians/BRA), Erick Noriega (Gremio/BRA), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito/ECU) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona/ISR), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga-CHZ), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting/URU) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps/CAN).

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La primera lista oficial de Mano Menezes en la Selección Peruana (FPF).

¿Cuándo juega Perú ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA de marzo?

Los primeros partidos amistosos internacionales que disputará Mano Menezes al mando de la Selección Peruana serán ante Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas en el Stade de France de París. Luego, el martes 31 de marzo a las 13:00 horas, el equipo de todos enfrentará a Honduras en el Estadio Municipal de Butarque en Madrid, España.

Datos claves

Mano Menezes convocó 25 futbolistas para los amistosos ante Senegal y Honduras.

convocó 25 futbolistas para los amistosos ante Senegal y Honduras. 28 y 31 de marzo son las fechas de los partidos en París y Madrid.

son las fechas de los partidos en París y Madrid. Erick Noriega jugará como volante de contención tras destacar en el club Gremio.

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