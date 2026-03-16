FC Cajamarca en serios problemas, se reveló el calvario que viven algunos jugadores

Se ha conocido un poco más de la situación que está viviendo el cuadro de FC Cajamarca. El conjunto que ascendió recién esta temporada no la está pasando nada bien. Más que todo varios de sus jugadores que se ha revelado incluso que estarían siendo amenazados. Lo cual ha obligado a uno de ellos a tener que contratar seguridad privada.

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En el programa ‘Hablemos de Max’, el periodista Gustavo Peralta habló sobre la situación de FC Cajamarca. Comenzando por lo que es la situación del entrenador, el cual ya habría firmado su salida de forma oficial. “Sobre FC Cajamarca, ya no sigue Silvestri como DT. Me parece que ya firmó la resolución de contrato”, explicó.

Pero luego, habló con respecto a la situación que estarían pasando dentro del plantel. Que no tendrían un buen momento, esto después que se confirmara que incluso hasta dos elementos del equipo donde juega Hernán Barcos estarían siendo amenzados.

“Me cuentan que no lo están pasando bien algunos jugadores, 2 en específico por amenazas. Es una cuestión para investigar, analizar, y que SAFAP tenga que estar cerca de los jugadores”, fue lo que pudo dar a conocer el comunicador.

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“Incluso uno de los jugadores está con seguridad particular porque han recibido amenazas, y han hecho un tema policial también porque está complicada la situación”, agregó.

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Grave acusación contra FC Cajamarca

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Por otro lado, también se pudo conocer que en esta situación complicada que atraviesa el club. La directiva estaría en busca de algunas modificaciones en los contratos de los jugadores afectados. Lo cual sin duda alguna es algo para que se pueda analizar con pinzas.

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“Incluso han querido condicionar el contrato, evaluarlo, reestructurarlo; nada que ver. El contrato está firmado y no tiene por qué cambiarse. Estos jugadores ya han dado aviso a la policía, entiendo que a SAFAP también, y uno de ellos está con seguridad”, finalizó.

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