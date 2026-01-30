Se reveló el resultado del examen de nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto

Universitario de Deportes se alista para medirse ante ADT de Tarma en la jornada inaugural del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. No obstante, en la antesala del encuentro, Williams Riveros y Matías Di Benedetto rindieron el examen de nacionalización peruana en la sede de Migraciones.

Este es el resultado del examen de nacionalización de Riveros y Di Benedetto

Tras rendir la evaluación final, Radio Programas del Perú (RPP) dio a conocer que los defensores de Universitario, Matías Di Benedetto y Williams Riveros, aprobaron el examen de nacionalización peruana.

Con ello, se liberaron dos cupos y, a la espera de la confirmación oficial, el cuadro ‘crema’ contará con una plaza adicional de extranjero, que podría utilizarse a mitad de la temporada 2026.

Cabe resaltar que, aunque no superaron la primera evaluación, Migraciones le otorgó a ambos futbolistas dos intentos adicionales, siendo el último el que lograron aprobar.

De este modo, la ‘U’ aguarda el trámite administrativo para que, antes del cierre del libro de pases de la Liga 1 el próximo 15 de marzo, los defensores puedan ser inscritos como jugadores peruanos.

¿Podrán tener minutos ante ADT?

Aunque todo apunta a que Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobaron el examen de nacionalización, Universitario aún debe aguardar la notificación oficial por parte de Migraciones.

Una vez recibida la confirmación oficial, el conjunto estudiantil podrá gestionar el DNI de ambos y luego proceder con la inscripción formal de los defensores en la Liga 1.

Todo apunta a que el equipo dirigido por Javier Rabanal no podrá disponer de Riveros ni Di Benedetto para su debut ante ADT en la primera jornada del Torneo Apertura 2026.

DATOS CLAVES

Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron el examen de nacionalización peruana en Migraciones.

Universitario liberará dos cupos de extranjeros tras la inscripción oficial de ambos defensores.