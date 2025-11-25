Galván le respondió con rudeza a Corzo, Riveros y Di Benedetto: “Uno me puede…”

Carlos Galván volvió a encender la polémica en el fútbol peruano y esta vez lo hizo con una frase que dejó sin palabras a todos. El exdefensor de Universitario decidió responder con dureza a Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto, luego de ellos hablen de él en el programa ‘Enfocados’.

“Uno me puede atar los cordones, otro lustrar los zapatos y el otro cambiar los toperoles, suficiente”, lanzó Galván en ‘A Presión’, dejando claro que no tolera que lo pongan en la misma conversación que los defensores de hoy.

La explosiva comparación no solo fue un golpe directo a los futbolistas, sino también al momento futbolístico que vive Universitario. Para Galván, ningún defensor actual ha demostrado la personalidad, liderazgo y consistencia que él sí ofreció en su momento.

En la interna de Universitario, la frase no pasó desapercibida. Aunque nadie salió a responder públicamente, el impacto fue inmediato: la declaración expone la presión que sienten los zagueros cremas y más tras un cuestionamiento tan directo.

¿Qué le dijo Galván a Corzo, Riveros y Di Benedetto?

Carlos Galván respondió a Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto con rudeza: “Uno me puede atar los cordones, otro lustrar los zapatos y el otro cambiar los toperoles, suficiente”.

Para algunos, Galván solo dijo una verdad que pocos se atreven a vocalizar; para otros, cruzó una línea innecesaria y falta de respeto hacia jugadores que hoy representan al club. Lo cierto es que su declaración ya es tendencia y ha reavivado un debate eterno: ¿los defensores actuales están a la altura de las viejas glorias?

¿Por qué Corzo, Riveros y Di Benedetto hablaron de Galván?

En el programa ‘Enfocados’, Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto hablaron de Carlos Galván y, entre burlas, expresaron que Williams Riveros es mucho mejor que Carlos Galván. Incluso John Galliquio es mucho mejor, según Aldo Corzo.

¿Qué hizo Carlos Galván en Universitario?

Carlos Galván fue campeón con Universitario, capitán y referente del cuadro crema. El defensor está muy vinculado al cuadro crema y muchos hinchas incluso lo consideran como un ídolo.

