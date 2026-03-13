La situación de Jean Deza sigue generando tensión en el mercado de la Liga 1 de Perú. El extremo desea jugar en Sport Boys, pero su salida de Santos de Nasca no será sencilla debido a las condiciones económicas que exige el club que actualmente posee su contrato.

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El principal problema radica en que Deza tiene vínculo vigente con Santos durante todo el 2026, además de haber recibido un adelanto de su salario correspondiente a parte de la temporada. Por ese motivo, la institución considera que no puede liberar al jugador sin una compensación económica que cubra el compromiso contractual existente.

El encargado de explicar la postura del club fue Juan José Vallejos, asesor legal de Santos, quien detalló públicamente cuáles son las condiciones para que el futbolista pueda salir y firmar con el equipo chalaco.

“La suma que hemos pedido es de 50 mil dólares como cuota inicial para liberar al futbolista. No aceptamos solo 20 mil dólares”, señaló Vallejos, dejando claro que la propuesta inicial presentada por el entorno del jugador o por Sport Boys no cumple con lo que exige la institución.

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Jean Deza jugando con Sport Huancayo, su último club en Liga 1. (Foto: Liga 1)

El monto que Santos le pide a Boys para dejar a Deza

El directivo Juan José Vallejos explicó que el Santos está dispuesto a flexibilizar parte del acuerdo, pero solo después de recibir ese primer pago importante. Según indicó, el monto restante podría financiarse en cuotas, lo que abriría la puerta a una negociación si las partes logran acercar posiciones.

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“Después podemos financiar en cuotas los 40 mil dólares restantes”, agregó el asesor legal, dejando claro que la operación todavía no está descartada, pero que Sport Boys deberá realizar un esfuerzo económico considerable si realmente quiere incorporar a Jean Deza para la presente temporada. En total deben ser alrededor de 90 mil dólares lo que pide Santos a Boys para dejar libre a Deza.

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Jean Deza con camiseta de Sport Boys. (Foto: Gemini IA)

¿Cuánto vale actualmente Jean Deza?

Jean Deza a sus 32 años vale actualmente 125 mil euros, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización fue de 800 mil euros en el 2015 cuando tenía 21 años y jugaba en Alianza Lima.

¿Cuántos años tiene Jean Deza?

Jean Deza tiene 32 años pues nació el 9 de junio de 1993. Hay que mencionar que en la actual temporada 2026 quiere jugar por Boys, pero tiene un tema con Santos, pero ha pasado por grandes equipos como Alianza Lima, Universidad San Martín, Montpellier y Levski Sofia, entre los más importantes.

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Datos claves

Jean Deza mantiene un contrato vigente con el club Santos de Nasca hasta 2026.

Santos exige 50 mil dólares como cuota inicial para liberar al futbolista peruano.

El monto total de la operación asciende a 90 mil dólares financiados en cuotas.

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