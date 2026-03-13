El nombre de Jorge Fossati volvió a instalarse en el mercado de entrenadores sudamericano luego de que el propio técnico uruguayo reconociera públicamente que existió un contacto directo con Universidad de Chile, uno de los clubes más importantes del fútbol chileno. Sus declaraciones generaron sorpresa, ya que hasta ese momento su nombre no aparecía entre los principales candidatos que circulaban en los medios.

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El experimentado estratega no evitó el tema y dejó una frase que rápidamente se viralizó. “Veo que aparecen un montón de candidatos para dirigir a la Universidad de Chile, pero yo no aparezco y conmigo hablaron ayer, solo eso voy a decir”, comentó con tono irónico en Sport 890, dejando entrever que su nombre sí está dentro de las conversaciones internas del club.

Fossati incluso dio más detalles sobre cómo se produjo ese acercamiento. Según explicó, la comunicación fue directa con la dirigencia del club chileno y se trató de una conversación inicial para conocerse mutuamente y evaluar posibilidades de trabajo en el futuro.

“Lo único que sí puedo comentar es que me llamaron del club, el gerente deportivo, y tuvimos una charla para conocernos mutuamente”, agregó el entrenador en diálogo con Sport 890, confirmando que el interés existió al menos en una primera etapa de conversaciones.

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Jorge Fossati es candidato a llegar a la Universidad de Chile. (Foto: TNT)

¿Jorge Fossati ficha por Universidad de Chile?

Sin embargo, en paralelo surgió una información que podría cambiar el panorama de la negociación. De acuerdo con lo reportado por ADN Deportes, la dirigencia de Universidad de Chile habría decidido pausar el interés por Jorge Fossati mientras evalúa otras alternativas para el banquillo.

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De esta manera, el futuro del “Nonno” queda en suspenso. Aunque ya existió un primer acercamiento formal, la posibilidad de verlo dirigiendo a Universidad de Chile dependerá de si el club retoma las conversaciones o finalmente opta por otro candidato para su proyecto deportivo.

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Jorge Fossati en su época en Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en Universitario?

Jorge Fossati ha sido campeón con Universitario en el 2023 y 2025. Además, en su segunda etapa en el 2025 acumuló 19 victorias, 8 empates y 5 derrotas en 32 partidos con un promedio de 67.71%.

¿Cuántos años tiene Jorge Fossati?

Jorge Fossati tiene 73 años, ha sido jugador profesional en la posición de arquero, siento campeón 5 veces con Peñarol. Además. como entrenador, ha sido campeón en Uruguay, Ecuador, Catar, Paraguay y Perú.

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Datos claves

El técnico Jorge Fossati confirmó un contacto directo con el club Universidad de Chile.

El gerente deportivo de la institución llamó a Fossati para una charla de conocimiento mutuo.

La dirigencia chilena pausó el interés por el entrenador uruguayo para evaluar otras alternativas.

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