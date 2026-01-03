Sebastián Britos sorprendió al volver a Lima y dejó fuerte mensaje a Universitario: “Peñarol tiene objetivos altos”

Sebastián Britos sorprendió a todos al regresar a Perú, a pesar de haberse desvinculado semanas atrás de Universitario de Deportes. Cabe resaltar que, hace algunos días, fue oficializado como nuevo refuerzo de Peñarol de Uruguay.
Al ser consultado sobre esta nueva etapa con el ‘Carbonero’, el guardameta uruguayo se limitó a expresar su alegría por unirse a un club tan importante de su país. “Estoy contento, Peñarol es un equipo grande de mi país. Estoy feliz”.
Posterior a ello, Britos fue consultado sobre sus metas para el 2026 con el cuadro ‘aurinegro’ y destacó que la institución tiene grandes proyectos planeados para este nuevo año. “Peñarol tiene objetivos demasiado altos“.
El motivo por el que Sebastián Britos dejó Universitario
Según se pudo conocer, Sebastián Britos se vio en la obligación de irse de Universitario de Deportes por decisión netamente de la dirigencia ‘merengue’. Y es que para la temporada 2026, la prioridad del club fue el regreso de Diego Romero, quien llegaría a asumir la titularidad.
Durante su paso en la ‘U’, el portero de 38 años tuvo la oportunidad de disputar un total de 73 encuentros oficiales, convirtiéndose en pieza clave del equipo, sobre todo en la Copa Libertadores 2025.
ver también
Mercado de fichajes: ¿Radamel Falcao será nuevo compañero de Sebastián Britos en Peñarol?
Clubes en los que jugó
- Bella Vista (Uruguay)
- Wanderers (Uruguay)
- Oriente Petrolero (Bolivia)
- Liverpool FC (Uruguay)
- Inter Palmira (Colombia)
- CA Cerro (Uruguay)
- Tanque Sisley (Uruguay)
- Juventud (Uruguay)
- Atlante (México)
- Rocha FC (Uruguay)
- Central Español (Uruguay)
- Universitario (Perú)
DATOS CLAVES
- El portero Sebastián Britos fue oficializado como nuevo refuerzo de Peñarol para la temporada 2026.
- La dirigencia de Universitario priorizó el regreso de Diego Romero para asumir la titularidad del arco.
- Durante su permanencia en el club peruano, el guardameta disputó un total de 73 encuentros oficiales.