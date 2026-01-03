Sebastián Britos sorprendió al volver a Lima y dejó fuerte mensaje a Universitario: “Peñarol tiene objetivos altos”

Sebastián Britos sorprendió a todos al regresar a Perú, a pesar de haberse desvinculado semanas atrás de Universitario de Deportes. Cabe resaltar que, hace algunos días, fue oficializado como nuevo refuerzo de Peñarol de Uruguay.

Publicidad

Publicidad

Al ser consultado sobre esta nueva etapa con el ‘Carbonero’, el guardameta uruguayo se limitó a expresar su alegría por unirse a un club tan importante de su país. “Estoy contento, Peñarol es un equipo grande de mi país. Estoy feliz”.

Posterior a ello, Britos fue consultado sobre sus metas para el 2026 con el cuadro ‘aurinegro’ y destacó que la institución tiene grandes proyectos planeados para este nuevo año. “Peñarol tiene objetivos demasiado altos“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El motivo por el que Sebastián Britos dejó Universitario

Según se pudo conocer, Sebastián Britos se vio en la obligación de irse de Universitario de Deportes por decisión netamente de la dirigencia ‘merengue’. Y es que para la temporada 2026, la prioridad del club fue el regreso de Diego Romero, quien llegaría a asumir la titularidad.

Durante su paso en la ‘U’, el portero de 38 años tuvo la oportunidad de disputar un total de 73 encuentros oficiales, convirtiéndose en pieza clave del equipo, sobre todo en la Copa Libertadores 2025.

ver también Mercado de fichajes: ¿Radamel Falcao será nuevo compañero de Sebastián Britos en Peñarol?

Clubes en los que jugó

Bella Vista (Uruguay)

Publicidad

Publicidad

Wanderers (Uruguay)

Oriente Petrolero (Bolivia)

Liverpool FC (Uruguay)

Publicidad

Publicidad

Inter Palmira (Colombia)

CA Cerro (Uruguay)

Tanque Sisley (Uruguay)

Publicidad

Publicidad

Juventud (Uruguay)

Atlante (México)

Rocha FC (Uruguay)

Publicidad

Publicidad

Central Español (Uruguay)

Universitario (Perú)

DATOS CLAVES

El portero Sebastián Britos fue oficializado como nuevo refuerzo de Peñarol para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

La dirigencia de Universitario priorizó el regreso de Diego Romero para asumir la titularidad del arco.