Peñarol vs. Nacional EN VIVO y GRATIS por la Supercopa Uruguaya 2026 vía Disney+ y DSports

Peñarol y Nacional se enfrentan este domingo 1 de diciembre desde las 20:00 horas de Montevideo (18:00 horas Lima) por la Supercopa Uruguaya 2026. Se define el primer título del 2026 en el fútbol charrúa. El Estadio Centenario espera por un nuevo clásico entre los dos equipos más importantes del país con un trofeo en juego.
Nacional fue el campeón del Campeonato Uruguayo pasado y Peñarol hizo lo propio en el Torneo Intermedio 2025. Por tal motivo, ambos equipos definirán al mejor equipo del año en esta Supercopa Uruguaya, que viene siendo una fija en el inicio de año en Uruguay desde 2018.
¿Dónde ver EN VIVO Peñarol vs. Nacional por la Supercopa Uruguaya 2026?
El duelo entre Peñarol y Nacional se disputa este domingo 1 de febrero con transmisión de Disney+ Premium para toda Sudamérica. Y en Uruguay también se puede disfrutar por DSports y por Antel TV.