Peñarol vs. Nacional EN VIVO y GRATIS por la Supercopa Uruguaya 2026 vía Disney+ y DSports

Peñarol y Nacional van en busca del primer título del 2026 en el fútbol uruguayo. Este domingo se enfrentan por la Supercopa Uruguaya 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo.

Como sucede en cada Supercopa Uruguaya se enfrentan el campeón del Campeonato Uruguayo ante el vencedor del Torneo Intermedio, en este caso de las ediciones 2025. Nacional fue el ganador del primero, mientras que Peñarol se adjudicó ese Torneo Intermedio.

Diego Aguirre pone lo mejor a disposición para buscar el primer título del 2026. La alineación titular de Peñarol tiene a Sebastián Britos; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira; Franco Escobar, Éric Remedi, Jesús Trindade, Leonardo Umpiérrez, Gastón Togni; Leonardo Fernández y Matías Arezo .

Si persiste el empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugará el alargue. Serán dos tiempos de 15 minutos de suplementario. Y, en caso que siga la igualdad, habrá penales.

¿Dónde ver EN VIVO Peñarol vs. Nacional por la Supercopa Uruguaya 2026?

El duelo entre Peñarol y Nacional se disputa este domingo 1 de febrero con transmisión de Disney+ Premium para toda Sudamérica. Y en Uruguay también se puede disfrutar por DSports y por Antel TV.