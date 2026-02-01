Es tendencia:
Peñarol vs. Nacional EN VIVO y GRATIS por la Supercopa Uruguaya 2026 vía Disney+ y DSports

Los dos clubes más importantes de Uruguay definen el primer título de la temporada. Se enfrentan por la Supercopa Uruguaya 2026.

HAY ALARGUE EN CASO DE EMPATE

Si persiste el empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugará el alargue. Serán dos tiempos de 15 minutos de suplementario. Y, en caso que siga la igualdad, habrá penales.

ALINEACIÓN TITULAR DE NACIONAL

Jadson Viera, por su parte, pone el siguiente once titular en Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez; Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maxi Gómez.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE PEÑAROL

Diego Aguirre pone lo mejor a disposición para buscar el primer título del 2026. La alineación titular de Peñarol tiene a Sebastián Britos; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira; Franco Escobar, Éric Remedi, Jesús Trindade, Leonardo Umpiérrez, Gastón Togni; Leonardo Fernández y Matías Arezo.

SE ENFRENTAN LOS DOS EQUIPOS CAMPEONES DEL 2025

Como sucede en cada Supercopa Uruguaya se enfrentan el campeón del Campeonato Uruguayo ante el vencedor del Torneo Intermedio, en este caso de las ediciones 2025. Nacional fue el ganador del primero, mientras que Peñarol se adjudicó ese Torneo Intermedio.

PRIMER TÍTULO EN JUEGO EN EL FÚTBOL URUGUAYO

Peñarol y Nacional van en busca del primer título del 2026 en el fútbol uruguayo. Este domingo se enfrentan por la Supercopa Uruguaya 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo.

Por Hugo Avalos

Peñarol y Nacional se enfrentan en la Supercopa Uruguaya 2026.
© Composición Bolavip - Gemini IA

Peñarol y Nacional se enfrentan este domingo 1 de diciembre desde las 20:00 horas de Montevideo (18:00 horas Lima) por la Supercopa Uruguaya 2026. Se define el primer título del 2026 en el fútbol charrúa. El Estadio Centenario espera por un nuevo clásico entre los dos equipos más importantes del país con un trofeo en juego.

Nacional fue el campeón del Campeonato Uruguayo pasado y Peñarol hizo lo propio en el Torneo Intermedio 2025. Por tal motivo, ambos equipos definirán al mejor equipo del año en esta Supercopa Uruguaya, que viene siendo una fija en el inicio de año en Uruguay desde 2018.

¿Dónde ver EN VIVO Peñarol vs. Nacional por la Supercopa Uruguaya 2026?

El duelo entre Peñarol y Nacional se disputa este domingo 1 de febrero con transmisión de Disney+ Premium para toda Sudamérica. Y en Uruguay también se puede disfrutar por DSports y por Antel TV.

hugo avalos
Hugo Avalos
