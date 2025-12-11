“Sí podrían solucionarlo”: el único factor que faltaría para definir la llegada de Pedro Gallese a Peñarol

Pedro Gallese terminó contrato con Orlando City hace algunas semanas y de manera sorpresiva quedó libre para encontrar un nuevo destino. Si bien se habla de que la prioridad del arquero nacional está en continuar su carrera en la MLS de los Estados Unidos, desde Peñarol han mostrado interés por ficharlo y una reciente movida podría acercarlo aún más a uno de los grandes de Sudamérica.

Resulta que en el pasado reciente ya fue relacionado el nombre de Pedro Gallese a Peñarol, aunque no habían tantos detalles al respecto. Bueno, ahora existen mayores novedades en donde se asegura que el ‘1’ de la Selección Peruana está dentro de las primeras opciones del club uruguayo y que el factor económico sería lo más perjudicial para llegar a un acuerdo, aunque sí se podría resolver.

“Hablábamos de Peñarol y de su arquero y decíamos que las baterías apuntan a Aguerre, pero que había un nombre internacional. Ese nombre vuelve a ser el de Pedro Gallese, el arquero de la Selección de Perú que en algún momento ya había sido manejado por Aguirre, en aquel entonces cuando no se dio lo de Muslera y que termina llegando Cortés”; reveló el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli en ‘El Espectador‘.

La decisión final de Peñarol respecto a ir con todo por el fichaje de Pedro Gallese

Así como se pudo conocer que efectivamente desde la directiva de Peñarol se muestran muy interesados en contar con los servicios de Pedro Gallese pensando en la temporada 2026, también son conscientes que en su momento el aspecto financiero era una especie de inconveniente. Ahora, este mismo factor, podría trabajarse para quedar totalmente listo si es que empiezan con la negociación.

“Uno de los nombres que había trabajado Peñarol era el de Pedro Gallese y existía una diferencia económica en aquel entonces. Aparentemente, podrían solucionarla en este caso si Peñarol apunta directamente al jugador. Aguirre y Gallese son las opciones principales que maneja Peñarol para reforzar el arco”; sentenció Sebastián Giovanelli en el mismo espacio deportivo.

¿Existe la posibilidad de que Pedro Gallese analice la opción de volver a la Liga 1?

Teniendo en cuenta que siempre ha confesado su amor por Alianza Lima y que en algún momento quisiera volver al club para tener una revancha luego de ser subcampeón en 2019, ahora parece complicado que Pedro Gallese pueda regresar a la Liga 1. También ha dicho en algunas ocasiones que su prioridad es mantenerse en el exterior, así que quizá en un futuro recién piense en Matute.

Fuente: Agencia Andina.

