Mientras Universitario le ganó a ADT, Sebastián Britos ganó su primer título con Peñarol

Uno de los jugadores que no se fue de la mejor forma de Universitario de Deportes es Sebastián Britos. El uruguayo no terminó nada contento en la forma en la que se anunció su salida. Pues consideraba que había hecho lo suficiente como para mantenerse, pero al final decidieron que termine su vínculo con los ‘cremas’ y así tuvo que regresar a su país.

Pues en su primer partido oficial del año, el veterano portero se convirtió en figura para darle su primer título del año. En la Supercopa de Uruguay, el golero fue titular y tuvo una actuación destacada en la tanda de penales. Con esto, Peñarol logró imponerse ante Nacional y así poder celebrar la primera copa de la temporada.

El encuentro terminó con un empate sin goles en los 90 minutos, por lo que se tuvo que ir el juego a tiempo extra. Acá también se volvió a dar una paridad en el marcador y no quedó de otra más que resolverlo todo en la tanda de penales. Acá fue donde Britos terminó destacando para poner nervioso a sus rivales, atajando uno de los disparos y distrayendo en otro para que el balón se vaya afuera.

Es así, como se terminó el partido con un marcador de 4-2 a favor de los amarillos con negro, que festejaron su primer título del año. Gracias a la buena reacción del golero que en Ate no quisieron para darle minutos a Diego Romero que actuó como titular frente a ADT.

Así fue la atajada de Sebastián Britos:

¿Cómo le fue a Sebastián Britos en Universitario?

Sebastián Britos llega en el año 2024 a Universitario de Deportes a pedido de Jorge Fossati, pero al final el DT termina yéndose a la Selección Peruana. No obstante, termina convirtiéndose en un jugador titular, demostrando una gran solvencia en el arco. Logran en total 2 títulos nacionales con los ‘cremas’.

Con el cuadro ‘crema’ logró disputar un total de 73 partidos de titular, logrando conceder tan solo 53 goles en contra, mientras que logró mantener su portería en cero en 34 juegos. En total fueron 6570 minutos los que estuvo bajo los tres palos en el elenco de Ate. Siendo su segundo equipo en el que más ha jugado, solo por detrás de Liverpool FC Montevideo.

Sebastián Britos, exarquero de Universitario (Foto: Getty).

Datos Claves