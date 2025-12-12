¿Por culpa de Jorge Fossati? El gigante de Sudamérica por el que Abel Hernández descartó a Universitario: “Son $40 mil dólares”

El adiós de Jorge Fossati de Universitario de Deportes empezó a traer algunas consecuencias. Si bien ya se venía comentando que habían diferencias en las negociaciones de cara a la temporada 2026, esta situación trajo consigo que quizá algunos intereses de fichajes se caigan. Así parece ser el caso de Abel Hernández, quien finalmente continuará compitiendo en su país.

Publicidad

Publicidad

Resulta que el delantero uruguayo 35 años de edad tiene todo acordado para sumarse a las filas de Peñarol pensando en las próximas dos temporadas. Abel Hernández volverá a vestir la camiseta de una de los equipos más grandes e importantes de Sudamérica, además de contar con un salario muy importante que alcanzaría los 40 mil dólares mensuales.

Fuente: @DiegoVicente09

De acuerdo a distintos medios locales e internacionales, se conoció que el represente de Abel Hernández ultimó detalles el día de hoy para que en las próximas horas se oficialice el acuerdo con Peñarol. Hablamos de Pablo Bentancur, quien también es el agente de Jorge Fossati y uno de los responsables de la más reciente negociación con Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @ErnestoFaria22

¿El factor económico fue lo único que alejó a Abel Hernández de Universitario?

Claramente, un salario mensual de 40 mil dólares genera interés en cualquier futbolista, más aún cuando en el caso de Abel Hernández quizá venga atravesando la última etapa de su carrera profesional. Ahora, tampoco es que el aspecto financiero haya sido lo único que frenó el arribo del goleador uruguayo a Universitario de Deportes si tenemos en cuenta el nuevo destino que le espera.

ver también En menos de 24 horas: Universitario tiene al elegido para reemplazar a Jorge Fossati de cara a la temporada 2026

Abel Hernández tiene un pasado histórico en Peñarol y la aparición de esta oferta generó cambios en las decisiones del delantero uruguayo, quien por cierto sigue perteneciendo a Liverpool hasta diciembre de este año 2025 y que por ello deberá llegar a un acuerdo para firmar por el ‘Carbonero‘. Es así que en la directiva de la ‘U‘ tendrán que seguir analizando y evaluando opciones de ‘9’.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Getty Images.

Se fue Jorge Fossati y los cambios que se avecinan en Universitario

Jorge Fossati quedó en el pasado de Universitario de Deportes y durante las últimas horas surgió la noticia de que el español Javier Rabanal, actual entrenador de Independiente del Valle, estaría muy cerca de asumir el mando de los merengues de cara a la temporada 2026. Si finalmente se concreta este arribo, no hay duda de que junto a la directiva llegarán a mercados muy importantes de fichajes y así darle el salto de calidad que necesita el plantel para el futuro.

Fuente: @gianfzelaya

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES