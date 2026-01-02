Radamel Falcao no piensa en el retiro, por el momento, y evalúa las opciones que tiene para jugar en 2026. Durante las últimas horas, han aparecido varios clubes interesados en su fichaje en condición de agente libre, tras su etapa en Millonarios de Colombia. Uno de esos equipos es Peñarol de Uruguay.

A sus 39 años, Radamel Falcao sigue siendo un futbolista de enorme prestigio para cualquier institución en Sudamérica. Por ello, ha sido vinculado con varios grandes de diferentes países. De hecho, según trascendió en Uruguay, fue ofrecido para jugar en Peñarol.

Sin embargo, desde el club ‘carbonero’, no tienen intenciones de contar con Radamel Falcao. Según informó el periodista Wilson Méndez en Minuto 1 (Carve Deportiva AM 1010), el colombiano fue ofrecido a Peñarol, pero el entrenador Diego Aguirre descartó su llegada. Por lo tanto, no jugará en Uruguay.

Radamel Falcao fue ofrecido a Peñarol, pero rechazado por Diego Aguirre (X @MartinCharquero).

No obstante, el ‘Manya’ ya contrató a un centrodelantero de jerarquía como Abel Hernández. Se sumó a los refuerzos ya confirmados y oficializados como el arquero Washington Aguerre, el ex Universitario Sebastián Britos y el lateral derecho Franco Escobar.

Radamel Falcao ya tiene una oferta y espera otra de dos grandes de Sudamérica

En Bolavip se pudo confirmar que Radamel Falcao es una de las prioridades de Emelec para ser su nuevo delantero. Ya le habrían hecho una oferta salarial de 20 mil dólares mensuales. Sin embargo, todas las deudas que posee el conjunto eléctrico hacen que el futbolista se lo piense bien.

En todo caso, tal como confirmó este medio, Cerro Porteño de Paraguay inició contactos formales por el ‘Tigre’. La directiva confirmó que en los próximos días presentarían una oferta concreta para seducir al ex Atlético de Madrid, Porto y AS Mónaco, entre otros.

La intención de Radamel Falcao pasa por lograr un último contrato antes de los 40 años, ya que no quiere retirarse aún. De todas maneras, habrá que ver cómo está su estado físico tras todo un semestre sin jugar, luego de terminar su vínculo con Millonarios.

¿Cómo jugó Radamel Falcao García en 2025?

Radamel Falcao García sólo jugó el primer semestre de 2025 jugando en Millonarios de Bogotá. Disputó sólo 13 partidos contando todas las competencias para un total de poco más de 700 minutos y sólo 6 goles marcados.

Datos claves

Cerro Porteño inició contactos formales para fichar a Radamel Falcao como agente libre.

inició contactos formales para fichar a Radamel Falcao como agente libre. 20 mil dólares mensuales es la oferta salarial de Emelec para Radamel Falcao.

mensuales es la oferta salarial de Emelec para Radamel Falcao. Diego Aguirre descartó oficialmente el fichaje de Radamel Falcao para el club Peñarol.

