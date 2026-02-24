La primera decisión radical que toma Mano Menezes como técnico de la Selección Peruana

La era de Mano Menezes en la Selección Peruana ha comenzado con un golpe de autoridad antes de lo previsto legalmente. Aunque su contrato inicia formalmente el 1 de marzo, el estratega brasileño ya se encuentra en suelo nacional junto a su agente, Guilherme Prado.

Mano Menezes toma primeras decisiones

Su primera decisión radical ha sido clara: no esperar el inicio administrativo de su vínculo para ponerse a trabajar. El técnico de 63 años ha solicitado instalarse tres semanas antes para realizar un trabajo de campo intensivo en los estadios locales.

Mano Menezes presentando en Perú. (Foto: FPF).

Esta medida busca romper con la distancia y evaluar in situ el nivel real de los jugadores de la Liga 1. Menezes entiende que el tiempo es su principal enemigo antes de su debut oficial en el banquillo de la “Bicolor”.

El objetivo central de este scouting presencial es confeccionar la lista de convocados para la próxima fecha FIFA de marzo. Perú se enfrentará a Senegal el día 28 y a Honduras el 31, dos pruebas de fuego para su nuevo sistema.

Mano Menezes trabaja pensando en Perú

Según informó el periodista César Luis Merlo para el portal internacional UOL de Brasil, el compromiso del técnico es total con el proyecto. La intención es observar la mayor cantidad de partidos del torneo local durante estas tres semanas previas.

Menezes fue presentado oficialmente en enero bajo una expectativa alta por su amplia trayectoria internacional. El contrato firmado lo vincula con la Federación Peruana de Fútbol hasta el final de las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Mano Menezes ya está en Perú. (Foto: César Luis Merlo).

El contrato de Mano Menezes con Perú

Sin embargo, existe una cláusula de fe en el documento que asegura la continuidad del proceso a largo plazo. Si el estratega logra la clasificación al Mundial 2030, su contrato se renovará de forma automática para dirigir la cita mundialista.

Esta llegada anticipada demuestra que el exentrenador de la selección brasileña no quiere dejar ningún detalle al azar. Su presencia en las tribunas de la Liga 1 enviará un mensaje directo de competitividad a todos los futbolistas del medio local.

Mano Menezes mirará de cerca la Liga 1

La urgencia de Menezes por conocer el universo de jugadores se debe a la necesidad de renovar piezas clave en el esquema nacional. Con los amistosos de marzo a la vuelta de la esquina, cada minuto de observación en el campo cuenta.

La afición peruana recibe este gesto con optimismo, viendo en la proactividad del brasileño una señal de cambio positivo. El camino hacia el 2030 ha comenzado oficialmente en las canchas del fútbol peruano.

