La Selección Peruana confirmó sus dos primeros amistosos de la era de Mano Menezes para marzo

La Selección Peruana comienza una nueva era en el fútbol con Mano Menezes a la cabeza. Este mes de marzo se viene la primera prueba para el entrenador brasileño, el cual va a tener rivales que le permitan probar diferentes equipos. Lo cual es bastante bueno, pues tiene que ajustar muy bien su idea con la búsqueda de la perfección para el equipo nacional.

Publicidad

Publicidad

Mediante sus redes sociales, la misma ‘Bicolor’ pudo dar a conocer los siguientes dos rivales que tendrá en Europa. El primer rival será la Selección de Senegal, este encuentro se disputará el próximo sábado 28 de marzo desde las 11:00 horas de Perú. Por otro lado, el segundo juego será ante el cuadro de Honduras, este partido se llevará a cabo el día martes 31 de ese mismo mes a las 13:00 horas nacionales.

Anuncio de amistosos (Foto: Selección Peruana).

Esta es una prueba bastante importante para Menezes, que tendrá al cuadro africano como un rival mundialista. Aparte que tiene grandes figuras que van a buscar comprometer al cuadro patrio. Hablamos de atletas de la talla de Nicolas Jackson, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Selección de Senegal (Foto: Getty).

Por otro lado, posiblemente varios critiquen al rival como Honduras que no tiene grandes jugadores. Pero debido al nivel que viene mostrando el Perú, podría ser un interesante rival que pueda aportar a probar más al nuevo entrenador. Entre los jugadores más importantes de este país están Luis Palma del Lech Poznan, David Ruíz portero del Inter Miami y Joseph Rosales del Austin FC.

¿Cuándo se conocerá la lista de convocados?

ver también Paolo Guerrero y su opinión de la llegada de Mano Menezes a la Selección Peruana: “Espero que pueda…”

Hay que tener en cuenta que los partidos que tendrá la Selección Peruana serán a finales del mes de marzo. Por lo tanto, hay una gran posibilidad que la lista pueda darse a conocer a mediados del tercer mes del año. Así que todavía hay tiempo para que los jugadores puedan impresionar al nuevo DT y así se puedan llegar a ganar un puesto en la nómina final.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, hay dudas sobre algunos jugadores veteranos que no se sabe si seguirán teniendo oportunidades. Más que todo, existe la duda con Renato Tapia por su opinión que tiene con respecto al manejo en Videna. También está la duda sobre jugadores como Luis Advíncula, que no están en gran nivel y ya tienen una edad. Lo mismo con Gianluca Lapadula, Yoshimar Yotún o Anderson Santamaría.

Datos Claves