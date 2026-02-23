Alianza Lima mediante todos los jugadores decidieron el futuro inmediato de Pablo Guede

El vestuario de Alianza Lima ha tomado una postura firme ante los rumores de inestabilidad que rodeaban al comando técnico. Los referentes del plantel blanquiazul cerraron filas para definir el rumbo del equipo en esta etapa crítica de la temporada.
Decisión sobre futuro de Pablo Guede
Según reveló el periodista José Varela en el programa Linkeados, la interna del “equipo del pueblo” se mantiene más sólida que nunca. El comunicador desmintió categóricamente que existan divisiones o falta de compromiso entre los futbolistas y el entrenador.
“Se deslizó que no estaban unidos, pero yo puedo certificar que los jugadores han hecho un bloque fuerte con Pablo Guede”, afirmó Varela. Esta declaración busca calmar las aguas en un entorno íntimo que había sido cuestionado por la opinión pública.
El respaldo hacia el estratega argentino no es solo una formalidad, sino una convicción total del grupo. Los jugadores manifestaron estar con el técnico “al 100%, por no decir a muerte”, dejando claro que creen en su metodología de trabajo.
Pablo Guede seguirá en Alianza Lima
Ante la directiva, los futbolistas de Alianza Lima han solicitado formalmente que Guede continúe al frente del proyecto deportivo. Esta petición busca frenar cualquier intento de cambio en el banquillo y garantizar la continuidad de los procesos actuales.
Este gesto de unidad interna llega en un momento clave, donde el rendimiento en la cancha necesita el respaldo de una convivencia sana. La decisión del plantel blanquiazul pone fin a las especulaciones sobre posibles fracturas o desacuerdos tácticos con el DT.
ver también
Jugadores de Alianza Lima muestran firme postura sobre el futuro de Pablo Guede: “Están…”
Pablo Guede luchará por los objetivos
Con este panorama, la administración de Alianza Lima recibe un mensaje contundente desde el corazón del campo de entrenamiento. El futuro inmediato de Pablo Guede parece estar blindado por la confianza absoluta de sus dirigidos en Matute.
Ahora, el enfoque del club se traslada totalmente a los resultados deportivos, con la tranquilidad de haber despejado las dudas externas. La hinchada espera que este bloque sólido se traduzca en victorias importantes para escalar posiciones en la tabla.
DATOS CLAVES
- El plantel de Alianza Lima respaldó al 100% al técnico Pablo Guede.
- El periodista José Varela confirmó en Linkeados la unión del equipo íntimo.
- Los futbolistas solicitaron formalmente a la directiva la continuidad del estratega argentino.