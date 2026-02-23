Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Alianza Lima mediante todos los jugadores decidieron el futuro inmediato de Pablo Guede

Dentro de Alianza Lima tienen claro, lo que pasará con Pablo Guede tras la última crisis deportiva. Los futbolistas, apoyaron en la decisión.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima con todos los jugadores definen el futuro inmediato de Pablo Guede.
© GeminiAlianza Lima con todos los jugadores definen el futuro inmediato de Pablo Guede.

El vestuario de Alianza Lima ha tomado una postura firme ante los rumores de inestabilidad que rodeaban al comando técnico. Los referentes del plantel blanquiazul cerraron filas para definir el rumbo del equipo en esta etapa crítica de la temporada.

Publicidad

Decisión sobre futuro de Pablo Guede

Según reveló el periodista José Varela en el programa Linkeados, la interna del “equipo del pueblo” se mantiene más sólida que nunca. El comunicador desmintió categóricamente que existan divisiones o falta de compromiso entre los futbolistas y el entrenador.

“Se deslizó que no estaban unidos, pero yo puedo certificar que los jugadores han hecho un bloque fuerte con Pablo Guede”, afirmó Varela. Esta declaración busca calmar las aguas en un entorno íntimo que había sido cuestionado por la opinión pública.

Publicidad

El respaldo hacia el estratega argentino no es solo una formalidad, sino una convicción total del grupo. Los jugadores manifestaron estar con el técnico “al 100%, por no decir a muerte”, dejando claro que creen en su metodología de trabajo.

Imagen
Pablo Guede se mantiene en Alianza Lima. (Foto: X).

Pablo Guede seguirá en Alianza Lima

Ante la directiva, los futbolistas de Alianza Lima han solicitado formalmente que Guede continúe al frente del proyecto deportivo. Esta petición busca frenar cualquier intento de cambio en el banquillo y garantizar la continuidad de los procesos actuales.

Publicidad

Este gesto de unidad interna llega en un momento clave, donde el rendimiento en la cancha necesita el respaldo de una convivencia sana. La decisión del plantel blanquiazul pone fin a las especulaciones sobre posibles fracturas o desacuerdos tácticos con el DT.

Jugadores de Alianza Lima muestran firme postura sobre el futuro de Pablo Guede: “Están…”

ver también

Jugadores de Alianza Lima muestran firme postura sobre el futuro de Pablo Guede: “Están…”

Pablo Guede luchará por los objetivos

Con este panorama, la administración de Alianza Lima recibe un mensaje contundente desde el corazón del campo de entrenamiento. El futuro inmediato de Pablo Guede parece estar blindado por la confianza absoluta de sus dirigidos en Matute.

Ahora, el enfoque del club se traslada totalmente a los resultados deportivos, con la tranquilidad de haber despejado las dudas externas. La hinchada espera que este bloque sólido se traduzca en victorias importantes para escalar posiciones en la tabla.

Publicidad
Imagen
Pablo Guede en la Copa Libertadores. (Foto: Paloma del Solar).

DATOS CLAVES

  • El plantel de Alianza Lima respaldó al 100% al técnico Pablo Guede.
  • El periodista José Varela confirmó en Linkeados la unión del equipo íntimo.
  • Los futbolistas solicitaron formalmente a la directiva la continuidad del estratega argentino.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Narrador del U vs. Cantolao es criticado por invocar a Lolo Fernández
Universitario

Narrador del U vs. Cantolao es criticado por invocar a Lolo Fernández

La FIFA apoya a la FPF y Alianza Lima con los disidentes quedan a un paso del infierno
Futbol Peruano

La FIFA apoya a la FPF y Alianza Lima con los disidentes quedan a un paso del infierno

Estos clubes seguirán el camino de la 'U' y se presentarán en la Liga 1
Futbol Peruano

Estos clubes seguirán el camino de la 'U' y se presentarán en la Liga 1

¿Traición al Consorcio GOLPERU? Alianza Lima Alianza Lima presentó... pero se lo negaron
Alianza Lima

¿Traición al Consorcio GOLPERU? Alianza Lima Alianza Lima presentó... pero se lo negaron

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo