Universitario tomó tajante decisión sobre el futuro de José Rivera: “Una oferta del extranjero”

Desde el club 'crema' ya habrían tomado una decisión con respecto a la continuidad del 'Tunche'. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

José Rivera vistiendo la camiseta de Universitario.
© 'X' de UniversitarioJosé Rivera vistiendo la camiseta de Universitario.

Universitario de Deportes continúa siendo el centro de atención en la Liga 1 luego de conseguir su tercer título consecutivo. Este dominio ha hecho que varios de sus jugadores se conviertan en objetivo de otros equipos que buscan reforzarse de cara a la temporada 2026.

Bajo ese contexto, en los últimos días se conoció que Melgar estaría interesado en fichar a José Rivera, motivo por el cual, la dirigencia del club ‘crema’ ha decidido tomar una postura clara respecto al futuro del atacante.

Universitario tomó tajante decisión sobre futuro de José Rivera

Si bien la presente temporada todavía no ha llegado a su fin, el ‘Tunche’ ya habría despertado el interés no solo de Melgar, sino también de otros clubes del interior del país.

Según dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, la directiva de Universitario habría determinado que el jugador no será transferido a ningún equipo del fútbol peruano, pues no desean fortalecer a sus competidores directos por el campeonato. Es por esto que únicamente estarían dispuestos a escuchar ofertas del extranjero.

“¡La ‘U’ no reforzará a ningún rival directo! El ‘Tunche’ Rivera está en la mira de varios clubes peruanos, pero Universitario fue tajante: no se va a ningún equipo del torneo local. Solo lo dejarán partir si llega una oferta del extranjero“, escribió el mencionado comunicador en su cuenta personal de Twitter.

Franco Velazco destapó la verdad sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario: "Todavía no…"

Franco Velazco destapó la verdad sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario: "Todavía no…"

¿Fichará por un equipo del exterior?

Tras la decisión adoptada por Universitario, Peralta mencionó que el representante del delantero de 28 años, Narciso Algamis, ya se encuentra gestionando alternativas en el extranjero. En caso de no concretarse ninguna oferta fuera del país, el futbolista continuará en Ate cumpliendo con su vínculo contractual.

Cabe resaltar que, desde la interna de la ‘U’ se encuentran evaluando con atención la situación de Rivera, pese a que su contrato actual se mantiene vigente hasta finales de 2026. La directiva tendría previsto presentarle en los próximos días una propuesta para renovar su vínculo por dos años más.

DATOS CLAVES

  • Universitario de Deportes ha decidido que José Rivera no será transferido a ningún otro equipo del fútbol peruano.
  • Universitario solo estaría dispuesto a escuchar ofertas del extranjero por el delantero José Rivera.
  • El representante de José Rivera, Narciso Algamis, está gestionando alternativas en clubes del exterior.
