Golpe de último minuto en Sporting Cristal. A pocas horas del duelo decisivo ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, el cuadro rimense sufrió una baja sensible que encendió la preocupación entre los hinchas celestes.

Publicidad

Publicidad

El periodista deportivo Ernesto Macedo confirmó que el extremo brasileño Gabriel Santana no fue convocado para el compromiso de esta noche. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en la previa de un partido que se perfila como una verdadera final para el equipo dirigido por Paulo Autuori.

El encuentro se jugará hoy, 24 de febrero, desde las 7:30 PM en el Estadio Miguel Grau, escenario donde los celestes buscarán hacer valer la localía. La serie llega completamente abierta tras el empate 2-2 en Paraguay, resultado que obliga a ambos clubes a definir la clasificación en territorio peruano.

La ausencia de Santana no pasa desapercibida. El brasileño venía siendo una alternativa importante en el frente de ataque, por lo que su salida de la lista reduce variantes ofensivas en un partido donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Santana no jugará el duelo entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo. (Foto: X)

La baja que tendrá Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores

El panorama es claro: el ganador de esta llave avanzará a la Fase 3 del torneo continental y enfrentará al vencedor del cruce entre Huachipato de Chile y Carabobo de Venezuela, lo que eleva aún más la tensión alrededor del compromiso.

ver también Mientras Sporting Cristal no quiere usar un cupo de extranjero, los cracks que Paulo Autuori potenció

Con la serie empatada y la presión al máximo, Sporting Cristal llega golpeado pero obligado a responder. La pregunta queda instalada en el ambiente: ¿pesará la baja de último minuto o los celestes sabrán sobreponerse en la noche más determinante de su arranque internacional?

Publicidad

Publicidad

Así anunció Sporting Cristal su partido ante 2 de Mayo en el Callao. (Foto: Sporting Cristal)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de ESPN y la transmisión por internet de Disney+.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Sporting Cristal y 2 de Mayo juegan este martes 24 de febrero desde las 7:30 PM en el estadio Miguel Grau del Callao. El partido de ida terminó empatado 2-2, por lo que el ganador del cotejo de vuelta seguirá en el certamen internacional.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El extremo Gabriel Santana quedó fuera de la convocatoria de Sporting Cristal por decisión técnica.

Sporting Cristal enfrenta a 2 de Mayo hoy, 24 de febrero, a las 7:30 PM.

El partido de vuelta se realizará en el Estadio Miguel Grau tras empatar 2-2.

Publicidad