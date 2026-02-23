Así quedó el ranking ATP tras las semifinales de Ignacio Buse y el título de Etcheverry en el Rio Open

El lunes 23 de febrero de 2026 marcó un hito histórico para el tenis sudamericano tras una semana vibrante en Brasil. La actualización del ranking ATP reflejó el ascenso meteórico de Ignacio Buse, quien tras alcanzar las semifinales en el Rio Open, escaló 25 posiciones hasta ubicarse en el puesto 66 del mundo.

Ignacio Buse está haciendo historia

Por su parte, el argentino Tomás Martín Etcheverry saborea la gloria máxima tras conquistar en Río el primer título ATP de su carrera. Su victoria en la final ante el chileno Alejandro Tabilo le permitió subir 18 escalones, situándose ahora como el número 33 del escalafón global.

El “Colorado” Buse no solo celebra su mejor ubicación histórica, sino que su entrada al top 70 le garantiza un calendario de élite. Gracias a este puntaje, el peruano asegura su ingreso directo a los cuadros principales de Roland Garros y Wimbledon, evitando las fases de clasificación.

Sin embargo, el circuito no da tregua y Buse ya se encuentra en Santiago para disputar el Chile Open 2026. Su debut está programado para este martes 24 de febrero en el Estadio San Carlos de Apoquindo, donde enfrentará a un viejo conocido de la región.

Ignacio Buse jugando contra Matteo Berrettini en el Jockey Club Brasileiro. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Ignacio Buse debe seguir compitiendo

El rival de turno será el argentino Thiago Tirante, quien actualmente ocupa la posición 76 del ranking tras una buena semana en las canchas de arcilla. El duelo promete ser de alta intensidad, considerando que ambos buscan consolidarse dentro de los cien mejores tenistas del circuito profesional.

Para los fanáticos que deseen seguir el partido en vivo, la transmisión oficial para toda Latinoamérica estará a cargo de Disney+ (vía ESPN Premium). Asimismo, el encuentro podrá verse de manera online a través de la plataforma oficial del circuito, Tennis TV.

Ignacio Buse tiene al Perú orgulloso

En la parte alta del ranking mundial, Carlos Alcaraz se mantiene firme como el número uno con 13,550 puntos, seguido por Jannik Sinner. El top 10 apenas sufrió variaciones, destacando el ascenso de Taylor Fritz al puesto 7 tras desplazar al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Para el tenis peruano, la realidad de Buse ilusiona con un posible ingreso al Top 50 antes de finalizar la gira europea de tierra batida. Su consistencia ante rivales de la talla de Matteo Berrettini y João Fonseca en Río respalda las expectativas de la prensa especializada.

Ignacio Buse compitiendo en el ATP 500 Rio Open en Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

