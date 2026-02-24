¡Triunfo y clasificación! Sporting Cristal venció por penales a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

En el marco del encuentro de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal enfrentó a 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao. Estuvimos ante una definición llena de diversas emociones que tuvo como consecuencia la definición por penales para conocer al vencedor. Fueron los dirigidos por Paulo Autuori quienes clasificaron a Fase 3 del torneo continental.

En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudieron apreciar las intenciones de los equipos y fue Sporting Cristal quien estuvo mucho más cerca de abrir el marcador y 2 de Mayo fue más reactivo en la estrategia que planteo. Ahora, Santiago González fue tendencia ya que tuvo en sus pies varias ocasiones de gol y falló. Es así que el primer tiempo terminó empatado 0-0.

De acuerdo a lo que pasó en el segundo tiempo, nuevamente fue Sporting Cristal quien tomó las riendas y buscó por todos lados la diferencia en el marcador. No fueron eficaces ni tampoco capaces de concretar su superioridad en la cancha y la tanda de los penales fue cómo se definió la llave. Los rimenses lograron imponerse 5-4 y accedieron a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

¡Revive el minuto a minuto del Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores!