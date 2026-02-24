¡Triunfo y clasificación! Sporting Cristal venció por penales a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

En el marco del encuentro de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal enfrentó a 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao. Estuvimos ante una definición llena de diversas emociones que tuvo como consecuencia la definición por penales para conocer al vencedor. Fueron los dirigidos por Paulo Autuori quienes clasificaron a Fase 3 del torneo continental.
En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudieron apreciar las intenciones de los equipos y fue Sporting Cristal quien estuvo mucho más cerca de abrir el marcador y 2 de Mayo fue más reactivo en la estrategia que planteo. Ahora, Santiago González fue tendencia ya que tuvo en sus pies varias ocasiones de gol y falló. Es así que el primer tiempo terminó empatado 0-0.
De acuerdo a lo que pasó en el segundo tiempo, nuevamente fue Sporting Cristal quien tomó las riendas y buscó por todos lados la diferencia en el marcador. No fueron eficaces ni tampoco capaces de concretar su superioridad en la cancha y la tanda de los penales fue cómo se definió la llave. Los rimenses lograron imponerse 5-4 y accedieron a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.
¡Revive el minuto a minuto del Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores!
¡Gooooooooooooooooooooool de Sporting Cristal!
Cristiano Da Silva convierte el 5-4 en la tanda de penales y Sporting Cristal clasifica a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.
¡Falló 2 de Mayo!
Coronel erró su remate y ahora la ventaja es de Sporting Cristal.
¡Gol de Sporting Cristal!
Cruz Gonzáles anota el 4-4 en el marcador y sigue la tanda de los penales.
¡Gol de Sporting Cristal!
'Canchita' González anota el 3-3 en definición por penales.
¡Gol de 2 de Mayo!
Ayala anota para los paraguayos y pone el 4-3 en el marcador.
¡Falló 2 de Mayo!
Cáceres erró su tiro y muy bien la figura de Enríquez para atajar el balón.
¡Gol de Sporting Cristal!
Távara anota el 3-2 en la tanda de los planes y 2 de Mayo sigue arriba.
¡Falló Sporting Cristal!
Benavente erró su tiro ante una muy buena tapada de Martínez.
¡Gol de 2 de Mayo!
Ruiz Díaz anota el 3-1 ante Sporting Cristal.
¡Gol de 2 de Mayo!
Coleman convierte el 2-1 para los paraguayos.
¡Empezaron los penales!
2 de Mayo inicio con la tanda de penales y Romero anotó.
¡Gol de Sporting Cristal!
Yotún anotó el 1-1 en la tanda de los penales.
90'+6 ¡Final de partido y hay penales!
Sporting Cristal y 2 de Mayo empataron 0-0 en el Estadio Miguel Grau del Callao y la llave se definirá en la tanda de los penales.
90'+5 ¡Aproximación de Sporting Cristal!
Por medio de un centro vía tiro de esquina de 'Canchita' González, ningún compañero fue capaz de rematar de cabeza en área de 2 de Mayo.
90' ¡Se añaden 6 minutos!
El partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se jugará hasta los 96' en el Estadio Miguel Grau del Callao
90' ¡Cambios en Sporting Cristal!
Salieron González y Sosa - Ingresaron Benavente y Cruz González.
86' ¡Aproximación de 2 de Mayo!
Apareció Coronel para sumarse a campo de Sporting Cristal y disparar de manera desviada sobre el arco defendido por Enríquez.
82' ¡Cambios en 2 de Mayo!
Salieron Gómez y Delvalle - Ingresaron Colman y Barreto.
81' ¡Increíble lo de Sporting Cristal!
Yotún se perdió una chance clarísima prácticamente en área chica de 2 de Mayo. Disparó con una precisión importante, pero no fue suficiente para vencer al arquero Martínez.
80' ¡Minutos finales del partido!
El partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo ingresa en el tramo final y por ahora el marcador sigue igualado 0-0, con lo cual hay tanda de penales para definir al clasificado.
79' ¡Tarjeta amarilla para Ayala!
El atacante de 2 de Mayo fue amonestado por una dura entrada en contra de Sosa.
76' ¡Gran llegada de 2 de Mayo!
Ayala intentó un remate muy potente vía tiro libre sobre el arco de Enríquez y el balón pegó en el palo de manera increíble.
73' ¡Tarjeta amarilla para 'Canchita' Gónzales!
El volante de Sporting Cristal fue amonestado por una durísima entrada en contra de Gómez.
72' ¡Remate de Da Silva!
El lateral izquierdo de Sporting Cristal llegó con velocidad a campo de 2 de Mayo y probó desde larga distancia, pero lo hizo de forma muy desviada.
70' ¡Cambios en Sporting Cristal y 2 de Mayo!
Sporting Cristal: Sale Ávila - Ingresa Castro.
2 de Mayo: Sale Acosta - Ingresa Cáceres
64' ¡Se la volvió a perder Sporting Cristal!
González volvió a aparecer en área de 2 de Mayo y disparó, aunque el balón se fue pidiendo permiso del arco defendido por Martínez.
62' ¡Gran disparo de Yotún!
El volante de Sporting Cristal intentó un remate desde casi el mediocampo y el balón pegó en el palo del arco defendido por Martínez. Estuvo cerca el 1-0 de los celestes.
61' ¡Cambio en 2 de Mayo!
Sale Delvalle - Ingresa Ayala.
59' ¡Cambios en Sporting Cristal!
Salen Vizeu y Cabellos - 'Canchita' Gonzáles y Wisdom.
57' ¡Tarjeta amarilla para Da Silva!
El lateral izquierdo de Sporting Cristal fue amonestado por una falta en contra de Gómez.
56' ¡Sporting Cristal sigue encima!
Ahora fue Yotún quien intentó un pase largo en profundidad hacia un González que se apuró en el remate en área de 2 de Mayo y lo hizo muy suave.
52' ¡Peligro en área de 2 de Mayo!
Luego de un centro muy preciso de Távara, fue González quien cabeceó en área rival y lo volvió a hacer de manera desviada perdiendo una nueva chance de peligro en este encuentro.
50' ¡Llegada de 2 de Mayo!
Tras un centro vía tiro de esquina por parte de Gómez, apareció Ruiz Díaz para cabecear en área de Sporting Cristal y el balón pasó cerca del arco de Enríquez.
45' ¡Empezó el segundo tiempo!
Sporting Cristal y 2 de Mayo disputan la etapa final del encuentro en el Estadio Miguel Grau del Callao. La igualdad sigue prevaleciendo en el marcador.
Cambio en 2 de Mayo: Salió Alfonso - Ingresó Ruiz Díaz.
45'+5 ¡Final del primer tiempo!
Sporting Cristal y 2 de Mayo igualan 0-0 al término de la etapa inicial. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.
45'+3 ¡Llegó nuevamente Sporting Cristal!
El 'Santi' González volvió a errar un remate clarísimo en área de 2 de Mayo. Sporting Cristal sigue perdonando grandes chances ofensivas que luego podrían costarles.
45' ¡Se añaden 4 minutos!
El primer tiempo entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se jugará hasta los 49'.
45' ¡Se la perdió Sporting Cristal!
González armó una gran jugada en área de 2 de Mayo, enganchó y remató sobre el cuerpo del arquero Martínez. Increíble, pero cierto.
42' ¡Tarjeta amarilla para Dávalos!
El lateral derecho de 2 de Mayo fue amonestado por una muy dura entrada por la banda izquierda en contra de González.
37' ¡Intento de Sporting Cristal!
Ahora apareció Da Silva para sumarse al campo de 2 de Mayo, recuperar un buen balón y disparar sobre el arco defendido de Martínez.
35' ¡Minutos finales del primer tiempo!
Sporting Cristal y 2 de Mayo empatan 0-0 en los instantes finales de la etapa inicial. Por ahora, el encuentro lo manejan los rimenses, aunque no han sido efectivo en sus llegadas.
34' ¡Disparo de González!
El atacante de Sporting Cristal volvió a rematar sobre el arco de Martínez, aunque fue sorprendido en posición adelantada y la acción quedó anulada.
31' ¡Gran llegada de Sporting Cristal!
Luego de una muy buena combinación con Távara, apareció González en área de 2 de Mayo y remató muy cerca del arco defendido por Martínez. Estuvo muy cerca el 1-0 de los celestes.
27' ¡Control de Sporting Cristal!
Sporting Cristal es quien por ahora maneja el balón, mientras que 2 de Mayo intenta recuperar para salir rápido de contra y buscar acciones ofensivas.
22' ¡Nuevamente llegó Sporting Cristal!
Gran combinación por el sector izquierdo para un buen centro de Ávila para la cabeza de Vizeu, quien no pudo rematar con claridad en área chica de 2 de Mayo.
20' ¡Pudo ser el 1-0 de Sporting Cristal!
Ávila se tomó una muy buena pausa en el área de 2 de Mayo para darle un gran pase a Sosa, quien no pudo disparar bien y mandó el balón a los cielos cuando la chance fue muy clara.
16' ¡Se la perdió Sporting Cristal!
Tras un mal despeje del arquero Martínez ante un centro peligroso de Yotún, fue Cabellos quien aprovechó el rebote y mandó el balón a los cielos cuando pudo ser mucho más preciso.
14' ¡Aproximación de Sporting Cristal!
Luego de un centro de Yotún vía tiro de esquina, se dio una 'pelotera' en área de 2 de Mayo y finalmente fue Lutiger quien no pudo rematar con claridad.
9' ¡Remate de Cabellos!
El volante de Sporting Cristal encontró un buen espacio en soledad en el mediocampo y probó desde larga distancia. El balón se fue por encima del arco defendido por Martínez.
6' ¡Buen inicio de partido!
2 de Mayo no sale a meterse atrás ni nada por el estilo e intenta salir rápido, mientras que Sporting Cristal todavía no genera peligro en campo rival.
2' ¡Buena llegada de 2 de Mayo!
Tras una pérdida de Yotún en mediocampo, 2 de Mayo se fue en velocidad y Acosta remató en área rival. Estuvo muy bien Lutiger para cerrar y obstruir el tiro.
1' ¡Empezó el partido!
Sporting Cristal y 2 de Mayo disputan el primer tiempo del duelo en el Estadio Miguel Grau del Callao.
¡Los equipos salen a la cancha!
Los equipos titulares de Sporting Cristal y 2 de Mayo pisan el gramado de juego del Estadio Miguel Grau del Callao a instantes del pitazo inicial.
¡Próximo rival de Sporting Cristal o 2 de Mayo!
Sporting Cristal o 2 de Mayo enfrentará a Carabobo de Venezuela tras eliminar a Huachipato de Chile y acceder a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.
¡Calentamiento de los equipos!
Los jugadores de Sporting Cristal y 2 de Mayo realizan los respectivos trabajos precompetitivos a pocos minutos de que empiece el encuentro.
¡Vestuario listo de Sporting Cristal!
Sporting Cristal utilizará su clásica camiseta celeste esta noche cuando enfrente a 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao.
¡El hincha celeste presente!
La afición de Sporting Cristal llega al Estadio Miguel Grau del Callao para alentar a sus jugadores en el duelo frente a 2 de Mayo.
¡Alineación titular de 2 de Mayo!
Eduardo Ledesma preparó el siguiente equipo titular para visitar a Sporting Cristal: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Juan Saiz, Elías Alfonso, Ulises Coronel; Alan Gómez, Pedro Delvalle, Sergio Sanabria; Pedro Sosa, Oscar Romero y Diego Acosta.
¡Alineación titular de Sporting Cristal!
Paulo Autuori alistó el siguiente equipo titular para enfrentar esta noche a 2 de Mayo: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Catriel Cabellos, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu.
¡Llegada de Sporting Cristal!
La delegación de Sporting Cristal dice presente en las instalaciones del Estadio Miguel Grau del Callao para enfrentar a 2 de Mayo.
¡Una linda vista!
Así luce el Estadio Miguel Grau del Callao en la previa del duelo entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo.
¡La palabra de Eduardo Ledesma!
El entrenador de 2 de Mayo habló en la previa del encuentro de esta noche ante Sporting Cristal. "El candidato es Sporting Cristal. Por algo es grande de Perú, por algo tiene un entrenador como Autuori y jugadores de renombre. Más allá de que yo confío ciegamente en mis dirigidos, en el cuerpo técnico y en todo lo que podamos desarrollar para dar otro golpe o sorpresa, sigo sosteniendo que el favorito y el que está en la obligación es Sporting Cristal".
¡Bienvenidos a la cobertura del Sporting Cristal vs. 2 de Mayo!
Sporting Cristal y 2 de Mayo miden fuerzas esta noche por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Sigue las incidencias del partido.
Periodista Deportivo con más de 10 años de experiencia en el rubro. Como especialista y analista táctico he trabajado en Futbológico Perú, como guionista estuve en Alivia Media y como redactor en El Futbolero abarcando distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Hoy enfocado en Bolavip Perú en cuanto a la Liga 1, Selección Peruana, Fútbol Internacional y Peruanos en el Extranjero.