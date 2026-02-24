¿Se acerca el final de una etapa? El futuro de Carlos Zambrano quedó envuelto en incertidumbre luego de su salida de Alianza Lima por un tema de indisciplina. A sus 36 años, el experimentado defensor peruano evalúa escenarios que podrían marcar un punto de quiebre en su carrera profesional.

Publicidad

Publicidad

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta durante el programa Linkeados, donde soltó una frase que encendió las alarmas. “Si Carlos Zambrano quisiera, Academia Cantolao está listo para recibirlo. Otra versión es que esté valorando la opción de dejar el fútbol”, comentó.

Uno de los caminos sobre la mesa es fichar por la Academia Cantolao, club de la Segunda División que vería con buenos ojos sumar a un zaguero con recorrido internacional. La posibilidad existe y, según el entorno del jugador, no ha sido descartada mientras analiza su próximo paso.

Sin embargo, la alternativa que más impacto genera es la posibilidad de que el defensor decida colgar los chimpunes. Tras una carrera intensa y con episodios recientes fuera de lo deportivo, Zambrano estaría valorando seriamente si es momento de cerrar el ciclo profesional.

Publicidad

Publicidad

Zambrano analiza si ficha por Cantolao o se retira del fútbol. (Foto: Producción Bolavip)

¿En qué club jugará Carlos Zambrano?

Puertas adentro, el panorama sigue abierto. Aunque el interés de Cantolao está firme, todo dependerá de la decisión personal de Carlos Zambrano, que prioriza evaluar su presente físico, su motivación competitiva y el proyecto que le ofrezcan.

ver también Miguel Trauco tiene todo casi listo para firmar por histórico club de la Liga 1 de Perú

Por ahora no hay resolución definitiva, pero el reloj corre. Carlos Zambrano se encuentra en una encrucijada: continuar en el fútbol desde la Segunda División o poner punto final a una trayectoria que lo convirtió en uno de los defensores peruanos más mediáticos de los últimos años.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto vale Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano tiene actualmente 200 mil euros, pero está sin club tras salir de Alianza Lima por indisciplina. El defensor ahora se debate entre seguir o el retiro profesional.

¿Cuántos años tiene Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano tiene 36 años actualmente pues nació el 10 de julio de 1989. Además, es peruano, juega de defensa y ahora mismo está sin club tras dejar Alianza Lima por indisciplina.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Carlos Zambrano evalúa el retiro profesional o fichar por la Academia Cantolao a sus 36 años.

La Academia Cantolao de Segunda División está lista para recibir al defensor peruano.

Carlos Zambrano tiene 36 años y en paralelo evalúa retirarse.

Publicidad