Universitario de Deportes

Javier Rabanal se reunió con el plantel de Universitario y así terminó: “Me comentan que…”

Los jugadores de Universitario de Deportes no están contentos con Javier Rabanal y tuvieron importante reunión.

Por Bruno Castro

Jugadores de Universitario y Javier Rabanal.
© UniversitarioJugadores de Universitario y Javier Rabanal.

Javier Rabanal es un entrenador bastante directo, que demuestra su malestar y no oculta nada ante la prensa. Es por eso, que hay jugadores que no están para nada contento con esto, debido a que expone su trabajo. Por esa razón, se conoció que tanto el plantel como el cuerpo técnico, tuvieron una reunión en privado para poder limar asperezas.

Es así como el periodista Gustavo Peralta, contó un poco más sobre este encuentro entre el comando técnico y el plantel. La cual habría sido bastante positiva para ambos lados, en el cual se conoció que también habría estado Álvaro Barco.

Me comentan que hubo una reunión hoy día lunes 23 de marzo y fue bastante positiva. Me confirman que fue una reunión entre jugadores, dónde también estuvo incluido Álvaro Barco y el comando técnico”, fue lo que comentó el hombre de prensa en el programa ‘Hablemos de MAX’.

Por otro lado, la consigna que tienen ahora en el cuadro de Universitario de Deportes, es centrarse en el campeonato. Tratar de no distraerse con las cosas que se dicen fuera. Priorizando más que todo el poder tener una interna sólida para poder pensar en el objetivo final que es levantar un nuevo título con la intensión de ser Tetracampeones.

“La verdad que ha sido bastante positivo en el hecho que enfocarse en lo que viene, no distraerse y no dejar que las cosas externas puedan afectar, protegerse uno y otro“, agregó el periodista.

Detalles de la reunión de jugadores y Javier Rabanal:

¿Por qué los jugadores de Universitario se molestaron con Rabanal?

Esto se debe al último partido que se tuvo entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes. En el que si bien ganaban por 2-0 cómodamente los ‘cremas’, pero luego de los cambios el cuadro de Ate se vino abajo con un empate 2-2 en el final del partido. Lo cual trajo una molestia del entrenador en la conferencia de prensa que dejó en evidencia a los jugadores.

Resumen Sporting Cristal vs. Universitario:

“100% mi responsabilidad. Yo tengo que saber que estoy al frente de Universitario, que tengo una buena plantilla y soy yo quien tiene que convencerlos de que no solo son 11 jugadores los que juegan”, fue lo que dijo el entrenador.

No cayó nada bien el comentario, ya que deja en exposición a los suplentes que no han venido teniendo buenas actuaciones. Pero que tendrán que mejorar mucho si es que quieren mantenerse con minutos, pues es lo que está buscando el español. Tener alternativas para poder tener un plantel fuerte, tanto suplentes como titulares.

Datos Claves

  • El entrenador Javier Rabanal sostuvo una reunión con el plantel el lunes 23 de marzo.
  • Álvaro Barco participó en el encuentro entre el comando técnico y los jugadores cremas.
  • Universitario empató 2-2 ante Sporting Cristal tras liderar el marcador por dos goles.
Bruno Castro
Bruno Castro
