Jairo Concha podría enfrentar a Cristiano Ronaldo: club de Arabia Saudita estaría en busca de su fichaje

Gustavo Peralta señala que un club de Arabia Saudita se ha interesado por el volante nacional y ya tiene fecha prevista para ficharlo.

Por Nicole Cueva

Jairo Concha podría irse a la Liga de Arabia Saudita
© Composición Bolavip PerúJairo Concha podría irse a la Liga de Arabia Saudita

Jairo Concha se ha consolidado como una pieza clave en el planteamiento de Javier Rabanal, lo que ha despertado el interés de varios equipos internacionales, atentos al destacado desempeño del mediocampista de Universitario de Deportes.

El periodista deportivo Gustavo Peralta informó que un grupo empresarial se comunicó con la agencia que representa al jugador de la ‘U’ para manifestar el interés de un club del Medio Oriente.

¿Jairo Concha enfrentará a Cristiano Ronaldo?

De todas formas, el mencionado comunicador aclaró que todavía no existe una oferta oficial para Universitario ni para Jairo Concha, aunque señaló que el interés es contar con el jugador a mitad de este 2026.

“Tengo entendido que un grupo empresarial ya tuvo contacto con la agencia que representa a Jairo Concha para hacerle saber de una propuesta de un club de Medio Oriente”, expresó en el programa ‘Modo Fútbol’.

Asimismo, dejó en claro lo siguiente: “No hay propuesta o algo formal para Universitario y Concha. Lo que sí es que ya le dijo que quieren al jugador para mitad de año”.

El equipo que busca fichar a Jairo Concha

En ese sentido, Peralta dio a conocer que a Jairo Concha le atraería la propuesta de Arabia Saudita, destacando que el club interesado en ficharlo sería nada más y nada menos que Al Fateh.

 “Ahora entra la valoración de la empresa que representa a Jairo Concha. ¿El mercado de Arabia Saudita le interesa? Sí. Leí que es Al-Fateh y sí es Al-Fateh”, sentenció.

Tweet placeholder

DATOS CLAVES

  • Jairo Concha despertó el interés del club Al Fateh de Arabia Saudita para mediados de 2026.
  • Gustavo Peralta informó que un grupo empresarial contactó a la agencia que representa al jugador.
  • Universitario aún no ha recibido una oferta formal por el mediocampista ofensivo de su plantilla.
Nicole Cueva
