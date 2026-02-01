Hinchas de Universitario destrozaron a un jugador y piden a gritos a este refuerzo: “Ya tuvimos suficiente”

Universitario de Deportes logró un importante triunfo en casa y comenzó con pie derecho su defensa al título de la Liga 1. Pero a pesar de haber conseguido los tres puntos, la hinchada sigue reclamando y en este caso no están contentos con uno de los titulares. Más bien, lo quieren fuera y hasta ya tienen a su reemplazo que esperan que aparezca en la oncena inicial.

Este jugador no es otro que Edison Flores, el ‘Orejas’ viene siendo cuestionado por su bajo nivel de forma. Si bien se mantiene como titular a pesar de los cambios de entrenadores. En la cancha no termina de convencer, este juego ante ADT terminó costándole bastante. Incluso, no pudo continuar en cancha y fue retirado debido a una lesión en el primer tiempo.

Justamente la hinchada en redes sociales demostraron su molestias con el referente ‘crema’. Que si bien es un jugador que ha dado mucho en el pasado, en estos momentos no está rindiendo lo que se podría esperar de alguien de su nivel. Por eso es que prefieren que el argentino pueda tener más minutos desde el inicio del juego.

Hinchas molestos con Edison Flores (Foto: X).

El cambio fue por Lisandro Alzugaray, el cual tuvo un partido difícil al ingresar desde el banco. Pero que demostró mejores movimientos en ataque, así como también un olfato goleador que se podría llegar a potenciar en el futuro para poder ser un jugador letal dentro del área.

Tras el cambio, los hinchas no dejaron de mostrar su malestar con el nivel mostrado por Flores. Muchos de ellos están muy agradecidos por lo que ha dado por el club, pero saben que ya no está para ser titular. Por lo que piden que se pueda ver mejor esa posición y tomar una decisión sobre quien termina siendo su reemplazante en el futuro.

Hinchas molestos con Edison Flores (Foto: X).

Victoria de local de Universitario de Deportes

Pese a la molestia de los aficionados con Edison Flores. Todos terminaron sonriendo después de la victoria que tuvo su equipo. El cuadro de Javier Rabanal festejó un gran triunfo en casa, demostrando una superioridad a lo largo del partido. El cuadro de ADT lo intentó, pero simplemente no logró estar al mismo ritmo los 90 minutos y esto le pasó factura.

Alex Valera y Martín Pérez Guedes terminaron siendo los autores de las conquistas en este encuentro. Victoria que les permite sumar sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura, en donde apuntan a ser uno de los protagonistas. Recordemos que están buscando lograr el Tetracampeonato. Lo cual no va a ser nada fácil de conseguir.

Universitario 2-0 ADT (Foto: Universitario).

Datos Claves