Universitario estaría cambiando de posición y pensaría en cortar el proceso de Héctor Cúper

El ambiente en el club crema ha experimentado un giro drástico tras la dolorosa derrota por 4-0 frente a Deportivo Garcilaso en Cusco. Aunque inicialmente la dirigencia mostró calma tras el tropiezo en la altura, los días posteriores han cambiado el panorama radicalmente.
En un principio, la administración de Universitario buscó apagar los incendios y brindar estabilidad al primer equipo. El periodista Gustavo Peralta reveló la postura inicial señalando que “esa declaración del sábado de Franco Velazco fue tajante, contundente al decir que no va a haber cambios. No se va a mover. Va a trabajar en el receso”.
Franco Velazco analizaría despedir a Héctor Cúper. (Foto: X).
El cambio de postura en Universitario de Deportes
Sin embargo, aquella firmeza oficial fue perdiendo fuerza con el paso de las horas. La dura caída en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega dejó heridas profundas y obligó a los dirigentes a replantearse si el proyecto del estratega argentino realmente puede sostenerse en el tramo decisivo.
El propio comunicador expuso en el programa ‘Linkeados’ de YouTube cómo esa tranquilidad inicial se esfumó en la interna: “Dio ese mensaje que se sostuvo domingo, lunes y no sé si se sostiene hoy martes. Es una verdad que están analizando y hoy están cuestionando”.
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Reuniones clave y la búsqueda de respuestas
Como parte de este análisis, los directivos han iniciado indagaciones directas con los referentes del plantel para profundizar en la metodología de trabajo del comando técnico. “La administración se reunió con algunos jugadores para conocer cómo ha trabajado en esto… si ya lo estaban evaluando a Cúper, ahora lo van a evaluar más”, detalló Peralta.
Un aspecto determinante en esta trama es que la dirigencia aún no sostiene un diálogo formal con todo el grupo de futbolistas. “Hasta el día de hoy no ha habido una reunión del plantel con la administración. Están midiendo la temperatura para ver en qué se ha equivocado Cúper o qué se puede corregir”, agregó el periodista.
Un receso decisivo para el futuro de Héctor Cúper
Por el momento, la directiva no ha puesto en marcha contactos ni llamadas con posibles sustitutos para la banca merengue. Peralta fue enfático al descartar opciones externas y aclarar la situación de otros entrenadores: “Bustos no ha recibido ningún llamado y está en otra cosa”.
El receso de la competición se ha convertido en un periodo crítico para definir el rumbo institucional de Universitario. En las próximas horas se sabrá si la administración ratifica su apoyo al entrenador o si decide poner punto final a su ciclo al mando del equipo.
DATOS CLAVE
- Deportivo Garcilaso derrotó 4-0 a Universitario de Deportes en la ciudad del Cusco.
- Héctor Cúper es evaluado por la administración tras reunirse con algunos jugadores del plantel.
- Gustavo Peralta reveló en ‘Linkeados’ que la directiva cuestiona hoy al comando técnico.