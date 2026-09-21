Universitario definió si se va Héctor Cúper después de la teórica incomodidad de los jugadores

Universitario está viviendo un día con movimiento. Después del rumor, de que pedirían la salida de Héctor Cúper. Esto definió la institución.

Universitario de Deportes vive momentos convulsionados tras sufrir una dura goleada ante Deportivo Garcilaso en Cusco. La abultada caída desató de inmediato una ola de rumores sobre la continuidad del técnico argentino Héctor Cúper al mando del plantel merengue.

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A este complejo panorama deportivo se sumaron trascendidos sobre un presunto malestar interno dentro del vestuario. Diversas versiones periodísticas señalaban una supuesta incomodidad de los futbolistas con las metodologías del comando técnico, lo que encendió las alarmas en el club.

Franco Velazco asegura la permanencia de Héctor Cúper. (Foto: X).

La postura oficial de Universitario de Deportes

Ante el aumento de las especulaciones, la alta dirigencia de Universitario decidió salir al frente para aclarar el panorama. Franco Velazco, administrador de la institución, fijó la posición oficial del club durante una entrevista brindada a L1 MAX.

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El directivo reconoció que una derrota tan holgada genera tensiones naturales dentro de una institución grande. Sin embargo, remarcó que las decisiones no deben tomarse al calor de un mal resultado puntual.

Respaldo total al proceso de Héctor Cúper

Al ser consultado sobre la continuidad del entrenador, Velazco fue enfático en descartar cualquier posibilidad de despido. “¿Es una decisión que pueda tomarse con Héctor Cúper o no va por ahí? No de ninguna manera. No va por ahí”, afirmó categóricamente.

El administrador crema enfatizó que la meta principal de la temporada se mantiene intacta para todos los estamentos del club. Explicó que el camino para alcanzar las metas trazadas exige un esfuerzo conjunto entre dirigencia, comando técnico y futbolistas.

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🎙️Franco Velazco tras la derrota: "Seguimos firmes con CÚPER. Toca LEVANTARSE. La para, como dijo el profesor (Cúper), nos va ayudar a conseguir la regularidad"



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Trabajo y enfoque hacia el objetivo final

“Todos seguimos firmes en el objetivo de lograr el objetivo a fin de año y eso se consigue con trabajo, eso ya le corresponde al comando técnico, plantearle a los jugadores y nosotros empujar todos en la misma dirección”, expresó el representante de la institución.

Con el respaldo de la directiva ratificado, Universitario buscará aprovechar los próximos días de entrenamiento para corregir errores y recuperar terreno en el campeonato. El conjunto merengue enfocará ahora sus esfuerzos en llegar en óptimas condiciones a su siguiente compromiso oficial.

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