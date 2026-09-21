Arde Universitario: Héctor Cúper reaccionó a las declaraciones incendiarias de Bryan Reyna en su contra

Bryan Reyna cuestionó el manejo de Héctor Cúper en Universitario. El técnico reaccionó después de enterarse, lo que dijo el atacante peruano.

La tensión se apoderó por completo del entorno de Universitario de Deportes tras la contundente y apabullante derrota sufrida frente a Deportivo Garcilaso en el torneo local. El duro resultado deportivo dejó expuesta una profunda grieta en la interna del equipo crema.

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El detonante de la crisis interna fue Bryan Reyna, quien al finalizar el encuentro no se guardó nada y cuestionó públicamente el manejo del entrenador argentino Héctor Cúper. El atacante peruano de 28 años expresó abiertamente sus quejas por el poco protagonismo que viene teniendo en el plantel.

Héctor Cúper trabajará en Universitario durante el parón por Fecha FIFA. (Foto: X).

La dura reacción de Héctor Cúper ante las quejas

Las palabras del extremo peruano no tardaron en llegar a los oídos del comando técnico. Según información del periodista Gustavo Peralta Coello en el programa ‘Modo Fútbol’, al estratega rosarino le hicieron ver de inmediato todo lo que declaró el futbolista ante los medios.

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Las expresiones del jugador cayeron sumamente mal en el cuerpo técnico. El periodista precisó que Cúper terminó extremadamente incómodo y molesto tras tomar conocimiento de los reclamos públicos del atacante de la Selección Peruana.

Cara a cara en Campo Mar para definir la situación

Ante este panorama tan complejo, la dirigencia y el comando técnico buscan sostener una reunión clave de emergencia. El periodista adelantó que Héctor Cúper conversará directamente con Bryan Reyna en las instalaciones de Campo Mar para resolver el conflicto.

El objetivo de esta cumbre en la sede de entrenamiento es encarar el tema de manera frontal para determinar las medidas disciplinarias o decisiones futbolísticas que se tomarán con el delantero.

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Aislamiento total y vestuario roto tras la derrota

La postura distante del atacante también se reflejó en su actitud posterior al partido frente al ‘Pedacito de Cielo’. Peralta Coello reveló que Reyna fue el primer futbolista en abandonar el camerino tras dar sus polémicas declaraciones ante la prensa.

Mientras el resto del plantel permaneció en el vestuario hasta las 10 de la noche realizando una profunda autocrítica, el atacante se dirigió solo al bus del club. En el vehículo esperó aislado durante una hora entera a que sus compañeros terminaran la reunión con el entrenador.

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