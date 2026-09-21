Universitario resolvería el contrato de Héctor Cúper: jugadores incómodos con el director técnico

Complicado momento el de Héctor Cúper, dentro de Universitario. Los jugadores estarían molestos, con el trabajo presentado por el entrenador.

La interna de Universitario de Deportes atraviesa un momento de alta tensión futbolística tras conocerse el descontento generalizado del plantel con el comando técnico. La continuidad del entrenador argentino Héctor Cúper ingresó a una etapa de evaluación crítica por parte de la administración crema.

Publicidad

Revelaciones en la interna de Universitario

Las alarmas se encendieron luego de las revelaciones hechas por el periodista Diego Rebagliati durante la emisión del programa Fútbol Satélite. Según el comunicador, los jugadores del primer equipo buscarán reunirse en las próximas horas con la dirigencia para solicitar formalmente la revisión del contrato del estratega.

Héctor Cúper fue presentado a mitad de temporada 2026 en Universitario. (Foto: X).

El malestar dentro del grupo de futbolistas no se relaciona únicamente con los resultados, sino con la metodología de trabajo implementada en el día a día. La plantilla no se encuentra cómoda con las formas de entrenar ni con la gestión de grupo que viene ejecutando el técnico.

Publicidad

La metodología que desató la molestia

El principal punto de conflicto radica en la preparación futbolística semanal, donde no se ensaya con un equipo titular definido. De acuerdo con lo detallado por la fuente, el estratega evita dar pistas sobre el esquema y los nombres que iniciarán las acciones en los partidos.

Esta incertidumbre se extiende hasta el mismo día del compromiso deportivo, momento en el que los futbolistas recién conocen si arrancan como titulares o si están convocados. Para el plantel crema, no saber hasta la charla técnica quién saltará al campo genera incomodidad y desconfianza.

Un perfil europeo que genera conflicto

Rebagliati explicó que esta forma de trabajo responde a un perfil muy utilizado en el fútbol europeo de máximo nivel. La intención teórica de esta metodología es mantener a todos los integrantes concentrados y evitar que algún jugador regale espacio o se relaje.

Publicidad

🚨⚠️ @diegoreba22 sobre Universitario: “Los jugadores se van a juntar con la administración y le van a pedir revisar el tema (Cúper). Los jugadores no están nada contentos. No les gusta, sobre todo, que no dé el equipo y no trabaje el equipo titular. No lo saben hasta la charla”. pic.twitter.com/DHpDAoHUuQ — Fútbol Satélite (@futbol_satelite) September 21, 2026

Sin embargo, el comunicador advirtió que la aplicación de este estilo en el medio local suele chocar directamente con la idiosincrasia del futbolista peruano. En lugar de potenciar la competencia interna, esta modalidad provoca desconcierto y termina fragmentando la relación con el grupo.

Evaluación directiva sobre Héctor Cúper

Frente a este panorama, la administración de Universitario deberá evaluar la situación de Héctor Cúper y tomar una decisión sobre su futuro. Los próximos días serán determinantes para definir si el estratega continúa al mando o si el club opta por resolver su vínculo contractual.

Publicidad

DATOS CLAVE