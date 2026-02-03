Universitario lo quería para competir con Valera, pero fue fichado por 2,4 millones en Brasil

Universitario de Deportes estuvo buscando incansablemente un delantero que pueda competirle a Alex Valera. En este caso, sonaron muchos nombres que podrían ser importantes para poder llegar al equipo. Hubo un jugador, que sobre todo fue pedido por los hinchas, pero que se nota que era algo imposible para los ‘cremas’ debido a su alto costo.

Estamos hablando del futbolista Claudio Spinelli, quien fue uno de los más sonados para vestirse de ‘merengue’ esta campaña. Debido a su forma de jugar, muchos lo veían como alguien importante para poder competir el puesto de 9 con ‘Valegol’. Pero claro, el alto costo es algo que no había forma que pudiera hacer pelea el conjunto de Ate.

Lo que se conoció por el periodista César Merlo es que Vasco da Gama fue el que terminó comprando su ficha. El valor que habría pagado el club brasileño a Independiente del Valle es nada más y nada menos que 2,4 millones de dólares. Estamos hablando de una suma de dinero que es imposible de pagar para cualquier equipo peruano. Por lo que, no había forma que pudiera jugar en la Liga 1.

Spinelli jugará en Brasil (Foto: X).

Los grandes números de Claudio Spinelli

Para el fútbol peruano, Claudio Spinelli pudo ser una opción bastante buena, sus números lo convierten en un jugador top. Pues tiene grandes cualidades como atacante, sabe moverse dentro del área, tiene olfato goleador, tiene buen remate y esto en el Perú es lo que marca la diferencia.

En Ecuador la temporada pasada le terminó de ir verdaderamente muy bien, jugando 51 partidos, logrando la suma de 28 goles y tan solo 2 asistencias en 3.449 minutos en cancha. Siendo vital para que Independiente del Valle consiga salir campeón en Ecuador y así se pueda despedir de la mejor forma posible.

El argentino de 29 años de edad según Transfermarkt tiene un valor de mercado de 2 millones de euros. Por lo que se ha pagado prácticamente algo cercano a esa cifra de referencia que se tiene con respecto a este goleador que va a tener un enorme reto en Brasil.

Valor de Spinelli (Foto: Transfermarkt).

Datos Claves