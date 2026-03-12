Con Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal, así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 culminó en su etapa previa y ahora ya tenemos a todos los equipos clasificados a la fase de grupos. A la espera del sorteo oficial por parte de Conmebol, el día de hoy se descifraron de manera oficial cómo quedaron los bombos que a la vez contarán con la participación de tres equipos peruanos: Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a los partidos más importantes que se dieron esta semana en la fase previa de la Copa Libertadores 2026, no hay duda alguna que el duelo entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC tuvo diversas emociones. Con un resultado global de 2-2 tras los 180′, la definición en tanda de penales fue a favor de los rimenses y consiguió una clasificación que para muchos deja algunas dudas.

Fuente: Conmebol Libertadores.

Otro de los encuentros más atractivos fue el que disputaron el día de hoy Deportivo Independiente Medellín vs. Juventud. La serie estuvo igualada durante gran parte de la llave y finalmente el triunfo fue para el equipo colombiano que supo imponerse 3-2 en el resultado global. De esta manera, ya tenemos a los 32 integrantes que serán parte de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Conmebol Libertadores.

Los bombos confirmados de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1 | Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

| Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU). Bombo 2 | Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

| Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER). Bombo 3 | Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).

| Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER). Bombo 4 | Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Tolima (COL) eIndependiente Medellín (COL).

ver también ¿Sporting Cristal podría jugar contra Cusco FC y Universitario en Copa Libertadores 2026?

Día, hora y dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

La ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 está programado para el próximo jueves 19 de marzo desde las 18:00 horas. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘, además de que podrás seguir todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘. Dicho esto, desde ya empezó a jugarse el torneo de clubes más importante del continente.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES