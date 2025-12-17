VER EN VIVO y GRATIS Corinthians 0-0 Vasco Da Gama vía Fútbol Libre: Con André Carrillo por final de Copa Brasil

Corinthians y André Carrillo están ante la gran oportunidad de empezar con el pie derecho la llave final de la Copa Brasil. El cuadro del peruano jugará ante Vasco Da Gama de Philippe Coutinho y el partido de ida será HOY, miércoles 17 de diciembre, en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo.
Sigue aquí en vivo y en directo el partido entre Corinthians vs. Vasco Da Gama por la final de ida de la Copa Brasil. La transmisión oficial del partido se dará desde las 19:30 PM de este miércoles 17 de diciembre y también se podrá seguir gratis vía Bolavip Perú.
ver también
Paolo Guerrero rechazó a la Selección Peruana para el duelo ante Bolivia: “No aceptó por temas…”