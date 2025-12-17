VER EN VIVO y GRATIS Corinthians 0-0 Vasco Da Gama vía Fútbol Libre: Con André Carrillo por final de Copa Brasil

En instantes empezamos con todos los detalles del partido entre Corinthians vs. Vasco Da Gama por la final de ida de la Copa Brasil.

Así fue el camino tanto de Corinthians como de Vasco Da Gama hasta llegar a la final de la Copa Brasil.

Copa Brasil presentó su gráfica para la final de ida y resaltó las figuras de Memphis Depay, exjugador del Manchester United, y Philippe Coutinho, exjugador del Barcelona.

La camiseta de André Carrillo lista en el Neo Química Arena de Sao Paulo para la final de ida de la Copa Brasil ante Vasco Da Gama.

Ojo al bordado que tendrán las camisetas de Corinthians y Vasco Da Gama para la final de ida de la Copa Brasil 2025.

Así luce el Neo Química Arena de Sao Paulo a una hora del partido entre Corinthians vs. Vasco Da Gama por la ida de la final de la Copa Brasil.

André Carrillo al final no estará como titular y sí en la banca de Corinthians vs. Vasco Da Gama por la ida de la final de la Copa Brasil.

Vasco Da Gama también hizo oficial su once titular y Philippe Coutinho sí será titular en el partido ante Corinthians por la final de ida de la Copa Brasil.

Recordemos que el formato de la Copa Brasil es de ida y vuelta, por ello hoy se jugará la ida en Sao Paulo y la vuelta se disputará el domingo en Río de Janeiro.

Ya está listo el balón para que ruede en la final de la Copa Brasil entre Corinthians vs. Vasco Da Gama.

Corinthians y Vasco Da Gama terminaron con la entrada en calor y dentro de poco empieza el partido.

No falta nada para el pitazo inicial y que ruede el balón por el partido de ida.

A instantes de empezar el partido en el Neo Química Arena de Sao Paulo.

Empezó el partido entre Corinthians vs. Vasco Da Gama por la ida de la final de la Copa Brasil.

En un inicio tranquilo, Vasco Da Gama gana el balón y lo mueve con calma. Corinthians presiona en salida y por ahora ninguno de los dos causa daño en el área de otro.

Tras la amarilla a Robert Renan de Vasco Da Gama, Corinthians empezó a presionar más y comienza a dejar las piernas, la visita también hace lo mismo.

Ojo con el ataque de Vasco que empieza a posicionarse mejor que Corinthians. Rayan anotó, pero estaba en off side. Igual, el aviso está. Sigue todo sin goles, al menos por el momento.

También por posición adelantada, Memphis Depay anotó, pero el juez de línea levantó el banderín y anuló el gol por off side. Seguimos sin goles en el Neo Química Arena por la ida de la final de la Copa Brasil.

Depay muy bajo y Corinthians también. Mucho mejor Vasco, pero sin claridad para definir.

Sigue el empate en el Neo Química Arena y el árbitro dio tres minutos más.

Terminó la mitad inicial del partido de ida por la final de la Copa Brasil entre Corinthians vs. Vasco Da Gama. Por ahora empate sin goles, aunque ambos equipos sufrieron la anulación de un tanto. Faltan más emociones que seguro llegarán en el segundo tiempo.

Ya rueda el balón en el Neo Química Arena y estamos con el complemento entre Corinthians vs. Vasco Da Gama por la ida de la final de la Copa Brasil.

Ahora sí Vasco y Corinthians salieron con otro chip y están buscando quedarse con el balón para atacar rápido. Tal parece que ahora sí habrán goles.

André Carrillo por fin entró en el campo de juego y ahora Corinthians busca el gol.

