Copa Brasil

VER EN VIVO y GRATIS Corinthians 0-0 Vasco Da Gama vía Fútbol Libre: Con André Carrillo por final de Copa Brasil

Corinthians vs. Vasco Da Gama EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE juegan HOY por la final de ida de la Copa Brasil.

52' ¡INGRESÓ ANDRÉ CARRILLO!

André Carrillo por fin entró en el campo de juego y ahora Corinthians busca el gol.

50' ¡INTENSO INICIO!

Ahora sí Vasco y Corinthians salieron con otro chip y están buscando quedarse con el balón para atacar rápido. Tal parece que ahora sí habrán goles.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya rueda el balón en el Neo Química Arena y estamos con el complemento entre Corinthians vs. Vasco Da Gama por la ida de la final de la Copa Brasil.

Imagen

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Terminó la mitad inicial del partido de ida por la final de la Copa Brasil entre Corinthians vs. Vasco Da Gama. Por ahora empate sin goles, aunque ambos equipos sufrieron la anulación de un tanto. Faltan más emociones que seguro llegarán en el segundo tiempo.

46' ¡SE JUGARÁN TRES MINUTOS MÁS

Sigue el empate en el Neo Química Arena y el árbitro dio tres minutos más.

38' ¡POR AHORA NO SE PRENDEN NI CORINTHIANS NI VASCO!

Depay muy bajo y Corinthians también. Mucho mejor Vasco, pero sin claridad para definir.

26' ¡OTRO GOL ANULADO, AHORA A CORINTHIANS!

También por posición adelantada, Memphis Depay anotó, pero el juez de línea levantó el banderín y anuló el gol por off side. Seguimos sin goles en el Neo Química Arena por la ida de la final de la Copa Brasil.

18' ¡LE ANULARON UN GOL A VASCO!

Ojo con el ataque de Vasco que empieza a posicionarse mejor que Corinthians. Rayan anotó, pero estaba en off side. Igual, el aviso está. Sigue todo sin goles, al menos por el momento.

12' ¡SE VUELVE FUERTE EL JUEGO!

Tras la amarilla a Robert Renan de Vasco Da Gama, Corinthians empezó a presionar más y comienza a dejar las piernas, la visita también hace lo mismo.

5' ¡PRIMEROS MINUTOS DEL PARTIDO!

En un inicio tranquilo, Vasco Da Gama gana el balón y lo mueve con calma. Corinthians presiona en salida y por ahora ninguno de los dos causa daño en el área de otro.

¡AHORA SÍ RODÓ EL BALÓN EN SAO PAULO!

Empezó el partido entre Corinthians vs. Vasco Da Gama por la ida de la final de la Copa Brasil.

¡A NADA DE RODAR EL BALÓN!

A instantes de empezar el partido en el Neo Química Arena de Sao Paulo.

¡YA SALEN LOS PROTAGONISTAS!

No falta nada para el pitazo inicial y que ruede el balón por el partido de ida.

Imagen

¡SE PONEN A PUNTO!

Corinthians y Vasco Da Gama terminaron con la entrada en calor y dentro de poco empieza el partido.

TODO LISTO PARA LA FINAL

Ya está listo el balón para que ruede en la final de la Copa Brasil entre Corinthians vs. Vasco Da Gama.

Imagen
¡DUELOS DE IDA Y VUELTA!

Recordemos que el formato de la Copa Brasil es de ida y vuelta, por ello hoy se jugará la ida en Sao Paulo y la vuelta se disputará el domingo en Río de Janeiro.

EL ONCE TITULAR DE VASCO DA GAMA

Vasco Da Gama también hizo oficial su once titular y Philippe Coutinho sí será titular en el partido ante Corinthians por la final de ida de la Copa Brasil.

Imagen

¡EL ONCE TITULAR DE CORINTHIANS!

André Carrillo al final no estará como titular y sí en la banca de Corinthians vs. Vasco Da Gama por la ida de la final de la Copa Brasil.

Imagen

¡EL ESTADIO ESTÁ LISTO!

Así luce el Neo Química Arena de Sao Paulo a una hora del partido entre Corinthians vs. Vasco Da Gama por la ida de la final de la Copa Brasil.

Imagen

¡FINO ESTAMPADO!

Ojo al bordado que tendrán las camisetas de Corinthians y Vasco Da Gama para la final de ida de la Copa Brasil 2025.

Imagen
¡CARRILLO LISTO!

La camiseta de André Carrillo lista en el Neo Química Arena de Sao Paulo para la final de ida de la Copa Brasil ante Vasco Da Gama.

Imagen

¡UN DUELAZO EN SAO PAULO!

Copa Brasil presentó su gráfica para la final de ida y resaltó las figuras de Memphis Depay, exjugador del Manchester United, y Philippe Coutinho, exjugador del Barcelona.

Imagen

¡EL CAMINO A LA FINAL DE LA COPA BRASIL!

Así fue el camino tanto de Corinthians como de Vasco Da Gama hasta llegar a la final de la Copa Brasil. 

Imagen

¡MUY BUENAS TARDES AMIGOS DE BOLAVIP!

En instantes empezamos con todos los detalles del partido entre Corinthians vs. Vasco Da Gama por la final de ida de la Copa Brasil.

Por Aldo Cadillo

Corinthians vs. Vasco Da Gama GRATIS vía DSPORTS.
© Producción Bolavip.Corinthians vs. Vasco Da Gama GRATIS vía DSPORTS.

Corinthians y André Carrillo están ante la gran oportunidad de empezar con el pie derecho la llave final de la Copa Brasil. El cuadro del peruano jugará ante Vasco Da Gama de Philippe Coutinho y el partido de ida será HOY, miércoles 17 de diciembre, en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo.

Sigue aquí en vivo y en directo el partido entre Corinthians vs. Vasco Da Gama por la final de ida de la Copa Brasil. La transmisión oficial del partido se dará desde las 19:30 PM de este miércoles 17 de diciembre y también se podrá seguir gratis vía Bolavip Perú.

