Se encienden las alarmas en Alianza Lima a pocas semanas del primer clásico del año ante Universitario, un partido programado por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú que se disputará en el estadio Monumental. La preocupación en el cuadro íntimo gira en torno a la situación disciplinaria de Luis Advíncula, quien podría perderse ese encuentro clave si recibe más tarjetas amarillas en las próximas jornadas.

El reglamento del campeonato es claro: cualquier futbolista que acumule cinco tarjetas amarillas queda automáticamente suspendido por una fecha. En este escenario, Advíncula ya suma tres amonestaciones, por lo que está a solo dos tarjetas de quedar fuera de uno de los partidos más importantes del torneo.

El lateral derecho todavía debe disputar dos compromisos antes del clásico. El primero será este sábado 14 de marzo ante Deportivo Garcilaso en el Cusco por la fecha 7 del Apertura, un duelo que suele ser exigente tanto por la intensidad del rival como por las condiciones de la altura.

Posteriormente, Alianza Lima volverá a jugar el sábado 21 de marzo frente a Juan Pablo II, partido correspondiente a la fecha 8 del campeonato. Ese encuentro será el último antes del clásico, por lo que cualquier amarilla adicional en estos dos partidos podría complicar seriamente la presencia de Advíncula ante Universitario.

Advíncula podría perderse el clásico. (Foto: X)

Advíncula en riesgo de perderse el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima

La situación obliga al comando técnico de Alianza Lima a manejar con cuidado al lateral, ya que su experiencia y proyección ofensiva lo convierten en una pieza muy importante dentro del esquema del equipo.

Por ahora, el club íntimo espera que Advíncula logre superar estos dos partidos sin recibir nuevas amonestaciones. De lo contrario, el equipo podría llegar al clásico en el Monumental sin uno de sus futbolistas más determinantes en la banda derecha.

Así anunció la Liga 1 el fichaje de Advíncula por Alianza. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto dinero gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana 70 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 840 mil dólares.

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato con Alianza Lima?

Luis Advíncula tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2027, según la última información de Transfermarkt.

Datos claves

Luis Advíncula suma 3 tarjetas amarillas y arriesga su presencia en el clásico peruano.

El reglamento suspende por una fecha al jugador que acumule 5 tarjetas amarillas totales.

Alianza Lima enfrenta a Deportivo Garcilaso el 14 de marzo y a Juan Pablo II.

