Universitario dio un nuevo golpe en el mercado internacional tras llegar a un acuerdo con el Real Betis de España por el fichaje del joven defensa Rafael Guzmán, futbolista peruano de 18 años perteneciente a la categoría 2008.

Si bien todavía resta la formalización documentaria entre ambos clubes, el zaguero ya fue inscrito en los registros oficiales del cuadro andaluz y pasará a integrar el Juvenil A del Betis, lo que confirma que la operación está prácticamente cerrada.

Desde España se maneja que la transferencia se dará bajo la modalidad de compra, una noticia positiva para Universitario, que no solo dejará salir a una de sus mayores promesas, sino que además recibirá una compensación económica directa.

Asimismo, el acuerdo incluiría un porcentaje del pase para Universitario en caso de una futura venta, estrategia que busca asegurar beneficios a largo plazo si el jugador logra consolidarse en el fútbol europeo.

Rafael Guzmán deja Universitario para irse al Betis de España. (Foto: Universitario)

Rafael Guzmán pasa de Universitario al Betis de España

Rafael Guzmán es considerado uno de los defensores con mayor proyección de su generación, destacando por su salida limpia desde el fondo, buen juego aéreo y lectura táctica, cualidades que despertaron el interés del Betis.

Con esta operación, Universitario vuelve a posicionarse como cantera exportadora, mientras que Guzmán da un paso clave en su carrera al ingresar a una de las estructuras formativas más importantes de España, con el objetivo claro de llegar al primer equipo en los próximos años.

Rafael Guzmán jugando en la Selección Peruana Juvenil. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuántos años tiene Rafael Guzmán?

Rafael Guzmán es peruano, tiene 18 años y juega en la posición de defensa central. Además, acaba de ser vendido desde Universitario de Perú a. Betis de España.

¿Cuánto vale actualmente Rafael Guzmán?

El defensa Rafael Guzmán vale actualmente 100 mil euros, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Rafael Guzmán ficha por el Real Betis de España procedente de Universitario.

El defensa peruano de 18 años se integrará al equipo Juvenil A del cuadro andaluz.

La transferencia es una compra directa e incluye un porcentaje para Universitario por futura venta.

